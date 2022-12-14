IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года
Лидирующие позиции заняли «Бэтмен» и «Очень странные дела».
Киносайт IMDb подводит итоги 2022 года. Недавно знаменитый онлайн-ресурс составил традиционный список самых популярных фильмов и сериалов уходящего года. В блоке кино самым востребованным у аудитории сайта был «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном — именно его страницу зрители посещали чаще всего. В почетную пятерку лидеров вошли три блокбастера Marvel Studios и авиационный эпик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик»
Полный же топ-10 выглядит следующим образом:
- «Бэтмен»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- «Варяг»
- «Серый человек»
- «Всё везде и сразу»
- «Смерть на Ниле»
- «X»
Среди сериалов наиболее активно пользователи посещали страницу «Очень странных дел». На втором месте расположился «Дом Дракона», а дорогостоящий эпос «Властелин колец: Кольца власти» оказался лишь на четвертом. Полная десятка выглядит следующим образом:
- «Очень странные дела»
- «Дом Дракона»
- «Лучше звоните Солу»
- «Властелин колец: Кольца власти»
- «Эйфория»
- «Пацаны»
- «Лунный рыцарь»
- «Песочный человек»
- «Озарк»
- «Изобретая Анну»