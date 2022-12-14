IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года

Киносайт IMDb подводит итоги 2022 года. Недавно знаменитый онлайн-ресурс составил традиционный список самых популярных фильмов и сериалов уходящего года. В блоке кино самым востребованным у аудитории сайта был «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном — именно его страницу зрители посещали чаще всего. В почетную пятерку лидеров вошли три блокбастера Marvel Studios и авиационный эпик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик»

Полный же топ-10 выглядит следующим образом:

«Бэтмен» «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» «Тор: Любовь и гром» «Топ Ган: Мэверик» «Черная Пантера: Ваканда навсегда» «Варяг» «Серый человек» «Всё везде и сразу» «Смерть на Ниле» «X»

Среди сериалов наиболее активно пользователи посещали страницу «Очень странных дел». На втором месте расположился «Дом Дракона», а дорогостоящий эпос «Властелин колец: Кольца власти» оказался лишь на четвертом. Полная десятка выглядит следующим образом: