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Киноафиша Новости IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года

IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года

14 декабря 2022 14:08
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года

Лидирующие позиции заняли «Бэтмен» и «Очень странные дела».

Киносайт IMDb подводит итоги 2022 года. Недавно знаменитый онлайн-ресурс составил традиционный список самых популярных фильмов и сериалов уходящего года. В блоке кино самым востребованным у аудитории сайта был «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном — именно его страницу зрители посещали чаще всего. В почетную пятерку лидеров вошли три блокбастера Marvel Studios и авиационный эпик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик»

Полный же топ-10 выглядит следующим образом:

  1. «Бэтмен»
  2. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  3. «Тор: Любовь и гром»
  4. «Топ Ган: Мэверик»
  5. «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  6. «Варяг»
  7. «Серый человек»
  8. «Всё везде и сразу»
  9. «Смерть на Ниле»
  10. «X»

Среди сериалов наиболее активно пользователи посещали страницу «Очень странных дел». На втором месте расположился «Дом Дракона», а дорогостоящий эпос «Властелин колец: Кольца власти» оказался лишь на четвертом. Полная десятка выглядит следующим образом:

  1. «Очень странные дела»
  2. «Дом Дракона»
  3. «Лучше звоните Солу»
  4. «Властелин колец: Кольца власти»
  5. «Эйфория»
  6. «Пацаны»
  7. «Лунный рыцарь»
  8. «Песочный человек»
  9. «Озарк»
  10. «Изобретая Анну»
Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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