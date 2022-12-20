Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1923» мощно стартовал на стриминге

Ковбойская вселенная Тейлора Шеридана продолжает расти и процветать. Как передает Variety, стартовавший позавчера многосерийный вестерн «1923», являющийся приквелом «Йеллоустоуна», установил новый стартовый рекорд сервиса Paramount+ среди оригинальных шоу. Согласно приведенным данным, основанным на сведениях от стриминга и аналитической конторы Nielsen, сериал с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен собрал у малых экранов на всех платформах телесети впечатляющие 7,4 млн телезрителей.

Это на целых 80% превосходит прошлый лучший результат сервиса. Таким образом, «1923» смог на выходе с легкостью опередить главные хитовые новинки смотровой площадки — «Хало», «Мэра Кингстауна», «1883» и «Короля Талсы» (создателем последних трех также является Шеридан). Что касается «Йеллоустоуна», то его рейтинги также из года в год поднимаются вверх — пятый сезон привлек на старте 10,3 млн домохозяйств.

Ниже директор по программированию Paramount Streaming Таня Джайлс с воодушевлением хвалит творческую команду:

«Благодаря провидцу Тейлору Шеридану и актерским выступлениям легендарных Хелен Миррен и Харрисона Форда мы были уверены, что следующая глава семейной саги Даттонов найдет отклик у зрителей. Мы в восторге от столь мощного раннего отклика на первый эпизод и с нетерпением ждем, когда сможем погрузить больше зрителей в это невероятное путешествие».

Второй эпизод «1923» выйдет 25 декабря.