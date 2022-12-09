Боб Оденкерк переживает локдаун в трейлере романтического фильма «Жизнь вверх дном»

Кинокомпания IFC Films представила трейлер романтической комедии «Жизнь вверх дном» (Life Upside Down). Главные роли в фильме сыграли Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Рада Митчелл («Падение Лондона»), Дэнни Хьюстон («Наследники») и Рози Феллнер («Поездка в Италию»).

Действие разворачивается в 2020 году, когда случилась первая волна коронавируса. Фильм повествует о трех парах, которые оказались заперты в своих частных домах в Лос-Анджелесе из-за самоизоляции. Будучи вынужденными проводить дни и ночи с близкими, каждый из героев сталкивается с неожиданными сторонами своих супругов, друзей и любовников. Все они начинают размышлять о собственных отношениях, прошлом и жизни в целом.

В трейлере зрителей знакомят с успешным владельцем галереи Джонатаном Виггелсвортом (Оденкерк). В марте 2020 года он планировал заключить неплохую сделку по продаже картин, однако вскоре его центр оказался закрыт. Джонатан все еще надеется, что сможет уговорить клиента купить полотно, но тот говорит, что в нынешние непростые времена предпочтет сэкономить деньги. Из-за того, что люди перестали ходить на выставки, бизнес героя оказывается на грани банкротства.

Режиссером, продюсером и сценаристом проекта выступает Сесилия Миньюччи, ранее работавшая над фильмами «Срок истек» и «Слабые проблески».

Премьера «Жизни вверх дном» состоится на стриминговом сервисе AMC+ 27 января следующего года.