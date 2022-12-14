5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели 

Реж. Эрнст Любич

Рождественская романтическая комедия от Любича — подарок, который должен сделать себе каждый. К моменту премьеры «Магазинчика» немецкий режиссер уже много лет успешно снимает в Голливуде, где его стиль был отшлифован до абсолютного изящества. Все действие фильма происходит в одном небольшом венгерском магазинчике кожаных изделий, всего раз перемещаясь в кафе неподалеку. Однажды в магазин устраивается девушка Кьяра. С менеджером мистером Альфредом у нее тут же возникает взаимная неприязнь: она только так отпускает колкости в адрес этого приземленного и скучного, по ее мнению, человека. Однако Кьяра не догадывается, что Альфред — тот, с кем она обменивается нежными письмами, полными возвышенных и теплых фраз. В канун Рождества, влюбленные по переписке встретятся, но сначала Джеймс Стюарт (будущая звезда вообще главного американского рождественского фильма «Эта замечательная жизнь») пустит в ход все свое остроумие и обаяние, чтобы по-доброму разыграть свою даму. Фильм, помимо прочего, прекрасен образом лучшего начальника, который умеет отменить увольнение, всем раздать премии и даже накормить посыльного мальчишку, что на Рождество остался в городе один без семьи.

Магазинчик за углом

Реж. Джузеппе Торнаторе

Новый год, где посуду выбрасывают из окон на счастье, взрывают фейерверки, а грустный паренек идет по сицилийской улице обратно в любимый кинотеатр, — Новый год из фильма итальянца Джузеппе Торнаторе, который получил в год премьеры «Оскар» за лучший иностранный фильм. В этой ленте главный герой вспоминает свои детство и юность, проведенные в маленьком городке, в рубке киномеханика кинотеатра «Парадизо». В новогоднюю ночь это место, откуда он с пленки проецирует великие иллюзии на экран в кинозале, становится местом сладостной встречи с возлюбленной, которой он не смог дождаться под окнами. О лучшем подарке он и не мог мечтать.

Новый кинотеатр «Парадизо»

Реж. Билли Уайлдер

У нарядной елки плачет хрупкая девушка. В канун Рождества ее оставил одну на тайной квартире любовник, поспешивший домой к семье. Там ее найдет мистер Бакстер — славный малый, который надеется продвинуться по карьерной лестнице, одалживая боссам, решившим поразвлечься, ключи от своего жилища. К Новому году Бакстер осознает, что его амбиции обходятся ему слишком дорого, а хорошая девушка поймет, что бой курантов — отличный момент, чтобы наконец научиться выбирать бойфренда. Чем не новогоднее чудо. Некоторые считают, что фильм повлиял на отечественную «Иронию судьбы». Между обаятельным героем Джека Леммона и героем Андрея Мягкова и правда можно углядеть сходство, но, пожалуй, увлекаться сравнениями не стоит. Фильм Уайлдера, в год выхода получивший пять «Оскаров», заслуживает самого пристального внимания и вне этого небольшого сходства.

Квартира

Реж. Пол Томас Андерсон

Рейнольдс Вудкок — гениальный кутюрье, хорошо известный в светских кругах. За его нарядами готовы вновь и вновь возвращаться не только крупные звезды кино 60-х, но и члены королевской семьи. Однажды в скромном кафе он знакомится с Альмой, обычной девушкой, которая становится его музой. Однако жить с гением оказывается крайне не просто. В одной из сцен Альма просит его пойти с ней на новогодний бал, но он, погруженный в работу, отказывает, так что девушка уходит на праздник одна. И все же под обратный отсчет пестро разодетой толпы суровый гений-модельер все-таки ворвется на вечеринку. Пусть после полуночи, но он найдет возлюбленную, чтобы повести ее наконец танцевать. Эта роль у Пола Томаса Андерсона стала последней на данный момент актерской работой выдающегося Дэниела Дэй Льюиса. Роль его своевольной дамы сердца исполнила Вики Крипс.

Призрачная нить

Реж. Анри Жорж-Клузо

Самый нетипичный рождественский фильм в нашей подборке — детектив режиссера, которого называли французским Хичкоком. Его главный герой Морис, приревновав жену к похотливому старику, в ярости отправляется его убивать. Однако на месте он обнаруживает, что ненавистный соперник уже мертв. Когда инспектор Антуан начинает расследование, все улики складываются против Мориса. В финальной сцене под звон колоколов герой прощается с жизнью. Тема густого отчаяния в рождественском кино — вещь гораздо более классическая, чем может показаться. Стоит только вспомнить, что абсолютный хит, возглавляющий многочисленные списки рождественских фильмов, — «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры, где героя у последней черты спасает ангел-хранитель. Вот и Клузо, которого, конечно, едва ли можно назвать ангелом, в «Набережной Орфевр» в качестве подарка на Рождество все-таки дарует своему герою хэппи-энд, единственный в своей фильмографии второй половины XX века.

Набережная Орфевр

Реж. Винсент Минелли

Классический мюзикл мастера жанра Винсента Минелли — торжество цвета и семейной темы. По сюжету большое дружное семейство Смитов в новом году готовится покинуть городок Сент-Луис, где они прожили много лет. Одни домочадцы расстанутся с дорогими друзьями, другим придется разойтись с возлюбленными. После прощального новогоднего бала героиня Джуди Гарленд, сидя у окна, поет маленькой сестре «Have Yourself a Merry Little Christmas», та выбегает на улицу и от горечи и обиды начнет ломать слепленных ясным зимним днем красивых снеговиков, — ни за что они не останутся в любимом Сент-Луисе, если ее родным придется покинуть счастливое место. Этот трогательный порыв маленькой девочки действует безотказно с середины сороковых, когда картина вышла в прокат и собрала у экранов всю страну. Песня Гарленд о том, что разлученные встретятся вновь, а пока нужно как-то продержаться и вот сейчас встретить праздник, в уходящий год звучит особенно пронзительно.