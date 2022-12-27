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Киноафиша Новости По слухам, работа над сиквелом «Вечных» уже идет

По слухам, работа над сиквелом «Вечных» уже идет

27 декабря 2022 14:12
По слухам, работа над сиквелом «Вечных» уже идет

В продолжении может вернуться Гильгамеш.

Разговоры о сиквеле «Вечных» Хлои Чжао ведутся с момента релиза фильма, однако посредственные кассовые сборы (по меркам блокбастеров Marvel) и прохладные отзывы поставили его целесообразность под большое сомнение. Несмотря на это, слухи о продолжении время от времени появляются в прессе, а теперь их актуальность подкрепило и актерское агентство, представляющее интересы южнокорейской звезды Дона Ли (он же Ма Дон-сок), который сыграл Гильгамеша. Вот, что говорится в официальном пресс-релизе:

«Поскольку производство мини-сериала «Улей» находится под вопросом, Ма Дон-сок обсуждает множество фильмов и дорам, запланированных к съемкам в следующем году. В настоящее время артист снимается в «Криминальном городе 4». Скоро у него выйдут «Святая ночь: Охотник на демонов», «Дикая местность» и «Криминальный город 3», а также в перспективе находятся «Вечные 2» и ряд других международных проектов».

О потенциальном возвращении героев на экраны намекал недавно и продюсер Нэйт Мур, заявивший в рамках промовидео «Черной Пантеры: Ваканда навеки», что команда определенно еще вернется:

«Не хочу ничего спойлерить, но мы видели не в последний раз этих персонажей».

Представители Marvel Studios по традиции никак не комментируют ситуацию.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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