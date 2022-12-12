Третий сезон «Белого лотоса» будет посвящен «смерти и восточной религии»

Создатель популярного комедийно-детективного сериала «Белый лотос» Майк Уайт намекнул, чему может быть посвящен предстоящий третий сезон шоу. В новом ролике Unpacking S2 E7, в котором шоураннер разобрал некоторые сцены финального седьмого эпизода второго сезона, он сказал:

«Первый сезон был посвящен деньгам, а во второй — сексу. Я думаю, что третий сезон может стать сатирическим взглядом на темы смерти, восточной религии и духовности. У меня есть ощущение, что продолжение «Белого лотоса» может вырасти в очень богатое произведение».

Еще до официального анонса третьего сезона Уайт сказал в интервью Deadline, что в продолжении хочет перенести место действия в Азию:

«Я думаю, что было бы забавно перенестись на совершенно другой континент. Мы уже снимали на Гавайях, снимали на Сицилии, поэтому, может быть, настала пора отправиться в Азию».

Возможно, шоураннер оставил намек на место действия третьего сезона в самом сериале. В финале последней серии, когда Итан (Уилл Шарп), Харпер (Обри Плаза), Кэмерон (Тео Джеймс) и Дафна (Мэган Фэйхи) ужинают в ресторане на Сицилии, Кэмерон произносит тост за дружбу, а Дафна вмешивается и добавляет: «В следующем году встретимся на Мальдивах!».

Дата выхода третьего сезона «Белого лотоса» пока неизвестна.