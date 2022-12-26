Приключения и динозавры: вышел трейлер мультсериала по видеоигре ARK

В сети появился трейлер анимационного сериала ARK: The Animated Series, экранизации популярной игры ARK: Survivial Evolved. Центральных персонажей шоу озвучили такие мировые звезды, как Мишель Йео («Все везде и сразу»), Джерард Батлер («Законопослушный гражданин»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»), Дэвид Теннант («Доктор Кто») и другие.

Ролик начинается с нескольких мрачных сцен, в которых некая женщина получает известие о смерти своей подруги и впадает в депрессию. Однажды она просыпается и обнаруживает, что каким-то образом оказалось посреди океана и вот-вот будет съедена гигантской акулой. К счастью, героиня успевает доплыть до суши. Там она встречает другого выжившего и узнает, что попала на странный остров, населенный доисторическими животными и людьми, которые, как и она сама, не знают, как именно они очутились в этом месте. Со временем женщина начинает учиться выживанию в этом загадочном новом мире.

Авторы проекта обещают, что сериал переймет главные особенности сеттинга оригинальной игры, в котором гармонично сосуществуют люди, дикие и одомашненные динозавры, а также передовые технологии. Зрители увидят, к примеру, человека с лазерным автоматом верхом на птеродактиле.

Сериал был создан авторами оригинальной игры Джереми Стиглицем и Джесси Рапчаком. Режиссером шоу выступил Джей Олива, который снял такие мультфильмы, как «Темная Лига справедливости», «Бэтмен: Нападение на Аркхэм» и «Несокрушимый Железный человек».

Премьера ARK: The Animated Series состоится в 2023 году, точная дата пока не анонсирована.