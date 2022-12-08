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Киноафиша Новости Фильм «Чудо-женщина 3» с Галь Гадот не состоится, сиквел «Человека из стали» под вопросом

Фильм «Чудо-женщина 3» с Галь Гадот не состоится, сиквел «Человека из стали» под вопросом

8 декабря 2022 10:13
Фильм «Чудо-женщина 3» с Галь Гадот не состоится, сиквел «Человека из стали» под вопросом

Новые руководители DC хотят полностью перезапустить киновесленную.

По информации The Hollywood Reporter, на следующей неделе руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран представят генеральному директору Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу новую стратегию развития своей супергеройской кинематографической вселенной.

На данный момент точно неизвестно, что именно Ганн и Сафран планируют делать с фильмами DC. Однако, по данным СМИ, они хотят предложить руководству полный перезапуск вселенной, некогда созданной Заком Снайдером, после выхода картины «Аквамен и потерянное царство» в декабре 2023 года.

Ранее Пэтти Дженкинс, автор дилогии «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли, попыталась представить боссам студии первые наработки по третьей части своей серии, но ей сообщили, что этот проект не согласуется с планами Ганна и Сафрана, и что студия не будет заниматься разработкой этой картины. При этом в понедельник, 5 декабря, сама Гадот написала в социальных сетях, что она «очень благодарна за возможность сыграть этого культового персонажа» и что ей «не терпится поделиться с фанатами новостями о следующей главе ее истории». Это сразу породило множество слухов о сиквеле.

Журналисты Variety попытались связаться с представителями Warner Bros., но те отказались от комментариев. Представители Дженкинс на запрос не ответили.

Ранее Генри Кавилл, другая звезда фильмов DC, также сделал несколько намеков на то, что вскоре вернется к роли Супермена после своего недавнего короткого появления в сцене после титров в фильме «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном. Однако The Hollywood Reporter сообщает, будущее Кавилла в киновселенной находится под большим вопросом, так как новый план Ганна и Сафрана предполагает отмену любого потенциального продолжения «Человека из стали». Вероятность появления продолжения самого «Черного Адама» также является весьма сомнительной из-за плохих финансовых показателей ленты в прокате.

Так или иначе, старые звезды вселенной DC все еще могут появиться в будущих фильмах студии, так как каждый из этих актеров обладает огромной популярностью, мировым именем и желанием снова облачиться в супергеройский костюм. Однако на данный момент лишь Ганн и Сафран знают, увидят ли зрители их вновь в этих ролях.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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