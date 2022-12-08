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Киноафиша Новости Рыжий кот спасает город в дублированном трейлере мультфильма «Изумительный Морис»

Рыжий кот спасает город в дублированном трейлере мультфильма «Изумительный Морис»

8 декабря 2022 16:25
Рыжий кот спасает город в дублированном трейлере мультфильма «Изумительный Морис»

Анимационная экранизация культового произведения Терри Пратчетта наконец выходит и в России.

Российская прокатная компания «Вольга» презентовала дублированный трейлер анимационной ленты «Изумительный Морис», основанной на юмористическом фэнтези писателя Терри Пратчетта. Отечественный релиз мультфильма состоится немного позже планируемого — не в середине декабря, как изначально предполагалось, а лишь 26 января 2023 года.

В центре сюжета окажется говорящий рыжий кот Морис, имеющий непреодолимую тягу к различным авантюрам. Вместе с командой грызунов он странствует по различным городам и делает вид, что спасает жителей от нашествия крыс. За свою «героическую» деятельность четырехлапый аферист всегда получает солидное вознаграждение, которое он делит с мелкими сообщниками. Прибыв в загадочный Дрянь-Блинцбург, Морис и его приятели понимают, что новый город таит в себе нечто пугающее. Герои оказываются вовлечены в опасное приключение, где им предстоит разгадать жуткую тайну и сразиться с настоящим злом.

Главного героя в оригинале озвучил Хью Лори, а в российской версии — Сергей Бурунов. В остальной голосовой каст вошли Эмилия Кларк, Дэвид Теннант, Джемма Артертон, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джули Атертон, Роб Брайдон, Джерри Хоффманн и Хью Бонневилль.

Двадцать восьмая книга из цикла Пратчетта «Плоский мир» представляет собой авторский пересказ знаменитой легенды о Гамельнском крысолове.

Сценарий «Изумительного Мориса» написали автор «Шрека» и франшизы «Пираты Карибского моря» Терри Россио и Роберт Чандлер («Кентервильское привидение»). Режиссерами выступили постановщики мультфильма «Упс... Приплыли!» Тоби Генкель и Флориан Вестерманн.

Фото: Sky Cinema
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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