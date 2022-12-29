«Союзмультфильм» разрабатывает отечественные аналоги «Гарри Поттера» и Marvel

Анимационная студия «Союзмультфильм» планирует выпустить ряд мультфильмов, призванных стать отечественными аналогами популярных западных кинофраншиз, таких как «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Об этом объявила председатель Совета директоров студии Юлиана Слащева:

«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец», Marvel и «Суперменам».

На данный момент известно о двух картинах, которые войдут в обозначенную Слащевой группу. Первым из них станет полнометражный мультфильм, посвященный некому «настоящему богатырю» (личность героя представители студии пока не раскрыли). Вторым таким проектом станет адаптация книг серии «Тайны Чароводья» писательницы Юлии Ивановой. Эти произведения представляют собой подростковое фэнтези о похождениях девочки-сироты в магическом мире. Даты выхода обоих лент пока неизвестны.

Будущие мультфильмы станут результатом исполнения недавнего поручения президента РФ Владимира Путина о популяризации отечественных персонажей и фольклора.