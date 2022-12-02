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Киноафиша Новости Триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли получил новое название

Триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли получил новое название

2 декабря 2022 15:59
Триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли получил новое название

Режиссер отметил, что ему всегда непросто определиться с окончательным названием своих фильмов.

Военный экшен-триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли, ранее известный как «Переводчик» (The Interpreter), получил официальное название — лента выйдет в кинотеатры под названием «Завет» (The Covenant). Об этом режиссер сообщил в интервью Variety в рамках Международного кинофестиваля на Красном море в Джидде:

«Выбор правильного названия — это чуть ли не самый сложный аспект кинопроизводства. Работая над несколькими своими последними фильмаии, наиболее тяжелыми были моменты, когда доходило до выбора правильного названия. Сейчас мой новый фильм называется «Завет».

В центре сюжета окажется сержант Джон Кинли (Джилленхол), попавший во время службы в Афганистане в тяжелую ситуацию. После стычки с врагом выжить удается лишь главному герою благодаря военному переводчику Ахмеду (Дар Салим) — он на плечах вытаскивает военного из смертельной западни. Возвратившись домой, Кинли узнает, что его спасителю не предоставили обещанное разрешение на въезд в США, из-за чего он и его семья стали мишенью местных боевиков. Главный герой решает отдать долг Ахмеду, поэтому он отправляется обратно в зону конфликта.

Также в «Завете» снялись Энтони Старр, Александр Людвиг, Бобби Шофилд, Фахим Фазли, Свен Теммел, Джейсон Вонг и Шон Сагар. Ричи написал сценарий вместе с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми он работал над «Джентльменами», «Гневом человеческим» и выходящей в России 5 января шпионской экшен-комедей «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Ричи добавил, что производство «Завета» уже завершено.

Сейчас Ричи занимается съемками первых эпизодов многосерийного спин-оффа «Джентльменов», который выйдет на сервисе Netflix, а также готовит масштабный военный боевик «Министерство неджентльменских приемов ведения войны» — ведущие роли в этом фильме сыграют Генри Кавилл и Эйса Гонсалес. Кроме того, Ричи назначен режиссером игрового фильма «Геркулес» от студии Disney.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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