Джеймс Кэмерон хотел бы, чтобы Мэтт Дэймон все-таки сыграл в «Аватаре»

В свое время Мэтт Дэймон мог отлично подзаработать, но совершил непростительную ошибку, о которой до сих пор иногда вспоминает — актер отказался от главной роли в первом «Аватаре», за работу в котором Джеймс Кэмерон пообещал ему 10% от кассовых сборов. Таким образом, Дэймон мог обогатиться примерно на $270 млн, но вместо этого ему пришлось сниматься в «Ультиматуме Борна». В рамках рекламной кампании «Аватара: Путь воды» данную историю прокомментировал и сам Кэмерон, посоветовав звезде просто смириться:

«Он корит себя за упущенную возможность, но у меня перед глазами совсем другая картина: «Мэтт, ты вроде как одна из крупнейших мировых кинозвезд, смирись уже с этим и живи дальше». Тогда он вынужден был сниматься в очередном фильме про Борна, который уже был вписан в его расписание, и он не мог ничего с этим поделать. Мэтту пришлось с сожалением отказать мне».

Кэмерон рассказал эту историю в веселой форме, и он даже с радостью готов пригласить актера в один из сиквелов, но только с одним условием — никаких процентов от кассовых сборов. Когда режиссер предлагал Дэймону ведущую роль, процент от прибыли он включил в качестве исключения. Кэмерону вообще не нужна была кинозвезда. Постановщик был уверен, что его фильму не требуются узнаваемые лица, потому что движущей силой материала является сама концепция. Тем не менее, режиссеру хотелось привлечь артиста, поэтому он предоставил тому большой процент от прибыли, а когда ничего не получилось, Кэмерон позвал Сэма Уортингтона.

В данный момент в активе сиквела «Аватара» $441 млн кассовых сборов.