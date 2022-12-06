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Киноафиша Новости Видео: Дэвид Финчер снимает свой новый фильм «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли

Видео: Дэвид Финчер снимает свой новый фильм «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли

6 декабря 2022 12:01
Видео: Дэвид Финчер снимает свой новый фильм «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли

В новом ролике актер рассказывает о том, каково ему было сниматься в картине такого признанного режиссера.

Netflix поделился видео со съемок нового фильма Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером («Стив Джоббс») в главной роли.

Ролик начинается с того, что Фассбендер кратко рассказывает о своей роли в фильме. Он называет Финчера одним из лучших режиссеров нашего времени и говорит, что возможность поработать с ним стала для него «сбывшейся мечтой». Далее актер произносит несколько слов о том, как тщательно Финчер подходит к съемкам своего фильма, пытаясь сделать каждый его кадр «идеальным». В это же время зрителям показывают саму съемочную площадку, что дает общее представление о техническом процессе разработки картины. Здесь также можно увидеть несколько задников, на которые проецируются локации будущего фильма. В конце Фассбендер добавляет, что многому научился благодаря работе с таким режиссером.

Новая картина Финчера основана на графическом романе The Complete The Killer Алексиса Нолента и повествует о наемном убийце (Фассбендер). Это одинокий человек, который всегда сосредоточен на устранении целей и никогда не беспокоится о моральной стороне своей профессии. Однако неожиданно для себя он начинает переживать экзистенциальный кризис, столкнувшись с миром, лишенным нравственных ориентиров. Чем больше убийца думает о своей жизни, тем боле ему кажется, что он начал сходить ли он с ума.

Кроме Фассбиндера, в «Убийце» также снялись Тильда Суинтон («Майкл Клейтон»), Моника Госсманн («Манк»), Келлан Руд («Декстер: Новая кровь») и другие. У фильма еще нет даты выхода, но его съемки были завершены еще в начале этого года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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