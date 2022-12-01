В российский прокат вышел фильм «Треугольник печали», завоевавший главный приз в Каннах

Сегодня, 1 декабря, кинокомпания A-One Films выпускает в российский прокат драматическую комедию «Треугольник печали», ставшую лауреатом «Золотой пальмовой ветви» прошлого Каннского кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили Харрис Дикинсон («Там, где раки поют»), Чарлби Дин («Интервью с богом»), Вуди Харрельсон («Народ против Ларри Флинта») и Ханна Ольденбург («Агент Гамильтон»).

В центре сюжета — модели Карл (Дикинсон) и Яя (Дин), отправившиеся в круиз на роскошной яхте. Компанию в путешествии им составляют настоящие сливки общества: на борту можно увидеть богатого русского бизнесмена, британских торговцев оружием и даже настоящего гения-айтишника. Управляет судном вечно пьяный американский капитан коммунистических взглядов Томас Смит (Харрельсон). По началу плаванье идет гладко, и все гости мирно наслаждаются своим отдыхом. Однако вскоре пассажирам корабля приходится столкнуться со смертельными опасностями, которые заставляют их полностью переосмыслить свое место в этом мире.

Сам термин «треугольник печали» означает мимические морщины над переносицей, которые проступают на лице человека при выражении тревоги.

Постановщиком и сценаристом фильма выступил знаменитый шведский режиссер Рубен Эстлунд, ранее снявший такие картины, как «Квадрат», «Форс-мажор» и «Игра». За свою карьеру он не раз удостаивался номинаций на престижные мировые кинопремии, включая «Оскар», «Золотого медведя» и главный приз ММКФ золотой «Святой Георгий».