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Киноафиша Новости Райли Кио исполнит главную роль в мини-сериале о загадочном убийстве 14-летней девочки

Райли Кио исполнит главную роль в мини-сериале о загадочном убийстве 14-летней девочки

2 декабря 2022 11:23
Райли Кио исполнит главную роль в мини-сериале о загадочном убийстве 14-летней девочки

Звезда «Список смертников» сыграет писательницу, расследующую ужасное преступление.

Как сообщает Daeadline, Райли Кио утверждена на главную роль в мини-сериале Under the Bridge («Под мостом») от стримингового сервиса Hulu. Кроме того, актриса возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

Шоу будет основано на одноименной книге канадской писательницы Ребекки Годфри. Кио сыграет саму Годфри, которая оказывается втянута в расследование убийства 14-летней девочки Рины Вирк в 1997 году. Главными подозреваемыми являются восемь подростков, которые решили довериться писательнице, что позволило ей получить уникальный взгляд на те ужасные события. Постепенно Годфри будет раскрывать поразительную правду, таящуюся за страшным преступлением.

Шоураннерами проекта выступают Самир Мехта («Джо Пикетт») и Лиз Тайглаар («И повсюду тлеют пожары»). Сама Годфри также должна была принять участие в разработке сериала, но в октябре этого года писательница умерла в возрасте 54 лет.

Кио в первую очередь известна по своим ролям в криминальной драме «Зола», хорроре «Сторожка» и шоу «Девушка по вызову». Последним ее проектом на данный момент явлется многосерийный триллер «Список смертников». В следующем году ее можно будет увидеть в музыкальном сериале «Дейзи Джонс и The Six». Недавно Кио также дебютировала в качестве режиссера полнометражного кино со своим фильмом «Боевой пони», который она сняла в соавторстве с Джиной Гаммелл.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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