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Киноафиша Новости Marvel готовит документальный фильм о Стэне Ли

Marvel готовит документальный фильм о Стэне Ли

29 декабря 2022 12:32
Marvel готовит документальный фильм о Стэне Ли

Картина будет посвящена «жизни и наследию» легендарного автора комиксов Marvel.

Студия Marvel объявила о том, что в следующем году на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера документального фильма, посвященного Стэну Ли. Анонс проекта приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного автора комиксов. Объявление было сделано в официальных социальных сетях компании:

«100 лет мечтаний. 100 лет творчества. 100 лет Стэну Ли. Оригинальный документальный фильм Stan Lee выйдет в 2023 году на Disney+».

По словам представителей Marvel, документальный фильм будет посвящен «жизни и наследию» Ли. Скорее всего, зрители смогут увидеть редкие архивные кадры и множество интервью с автором.

Невероятно продолжительная карьера Ли оставила глубочайший след в индустрии комиксов и во всей мировой культуре. Начав свой путь в маленькой семейной компании Timely Publications, благодаря своему упорству и таланту он со временем смог превратить ее во всемирно известное издательство Marvel Comics. Вместе с коллективом других прекрасных авторов, таких как Джек Кирби и Стив Дитко, Ли создал множество культовых героев, позже ставших персонажами современной кинематографической вселенной Marvel: Человека-паука, Железного человека, Человека-муравья, Черную пантеру, Доктора Стрэнджа и других. Он первым стал применять более натуралистичный подход к рисовке комиксов и бросил вызов цензурным ограничениям, наложенным CCA (Американская ассоциация авторов комиксов), из-за чего организация вынуждена была изменить свою политику.

Точная дата выхода документального фильма Stan Lee еще неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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