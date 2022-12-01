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Фильм DC «Флэш» получил новый логотип

1 декабря 2022 17:05
Фильм DC «Флэш» получил новый логотип

Обновленное лого было представлено в честь старта гик-мероприятия CCXP.

Сегодня в Сан-Паулу стартовал ежегодный бразильский Comic Con. В честь этого студия Warner Bros. обновила официальный логотип грядущего «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли. До премьеры супергеройского блокбастера остается чуть больше полугода, поэтому есть вероятность, что на фестивале будут представлены новые рекламные материалы проекта — постер, кадры или даже свежий трейлер. Пока что создатели ограничивались лишь общими фразами, концептами и коротеньким тизером, выпущенным еще в прошлом году.

Фильм DC «Флэш» получил новый логотип

Предполагается, что в визуальном плане фильм обязательно зрителей, потому что в производстве были задействованы самые передовые технологии, которые ранее никогда не использовались. Для Warner и DC Studios $200-миллионная картина режиссера Андреса Мускетти (дилогия «Оно») является одним из ключевых релизов 2023 года, но проблема заключается в продвижении проекта из-за испорченной репутации центральной звезды в лице Миллера. Согласно первым отзывам с тестовых показов, в плане качества «Флэш» получился по-настоящему увлекательным и интересным.

Лента является вольной адаптацией культового комикса Джеффа Джонса «Флэшпоинт». По сюжету, Барри Аллен (Миллер) попытается совершить прыжок в прошлое, чтобы предотвратить убийство матери (Марибель Верду). По неосторожности герой случайно попадет в альтернативную реальность, где он встретится с пожилым Бэтменом (Майкл Китон) из вселенной Тима Бертона, Супергерл (Саша Калле) и своим двойником. Также в фильме по сценарию Кристины Ходсон («Хищные птицы») задействованы Бен Аффлек, Майкл Шеннон, Кирси Клемонс, Темуэра Моррисон, Рон Ливингстон, Руди Манкусо, Антье Трауэ и другие.

Премьера «Флэша» намечена на 23 июня 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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