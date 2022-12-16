Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе

13 декабря, HBO Max

Колин Фаррелл и Брендан Глисон играют двух лучших друзей, в чьих отношениях случается разлад. Они живут на отдаленном немноголюдном ирландском острове Инишерин, в стране в это время (начало 1920-х) идет Гражданская война. В один из таких дней Кольм без особых объяснений перестает разговаривать с Подриком. Последний бродит по живописному острову с чудесной ослицей, торчит у окна дорогого товарища, без устали пытаясь добиться от него ответа, иногда заходит в паб, где друг в очередной раз его отбривает. Кольм угрожает, что начнет отрезать себе пальцы, если Подрик не отцепится. Для драматурга Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), который так хорошо умеет балансировать между смешным и грустным, это первый фильм, снятый на родине в Ирландии. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где Колин Фаррелл получил награду за лучшую мужскую роль, а Макдона был удостоен приза за лучший сценарий.

Банши Инишерина

18 декабря, Okko, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кого привлекают не такие, как все, герои и героини, а также тема таланта.

Английская актриса Фрэнсис О’Коннор, известная ролями в экранизациях Джейн Остен и Гюстава Флобера, дебютировала в качестве режиссера с картиной о писательнице Эмили Бронте. В своем фильме, объятом духом романтизма, она объединила факты биографии знаменитого автора с некоторыми мотивами и ходами из ее единственного романа «Грозовой перевал». Главную роль играет Эмма Маккей, знакомая многим про роли Мейв из сериала «Сексуальное просвещение». Ее Эмили получилась страстной, способной на глупости и протест против скучного окружения. Талант той, что подарила мировой сокровищнице литературы роман «Грозовой перевал», в фильме О’Коннор предстает в образе чувственной и дерзкой девушки, которая спешить жить и творить.

Эмили

13 декабря, в Сети

Кому смотреть: фанатам Тимоти Шаламе и тем, кто мечтал о «Пустошах» на современный лад.

Юную Марен из-за ее странных наклонностей к каннибализму бросает отец, и она отправляется в путешествие по Америке на поиски матери. По пути она встречает каннибала Ли в рваных джинсах и с рыжими волосами. Между молодыми людьми вспыхивают сильные чувства. Вместе они кусаются до крови, остерегаются взрослых и в обнимку томно смотрят на пастельно-розовые закаты. Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе и Тейлор Рассел («Клаустрофобы»). Последняя получила в Венеции, где прошла премьера картины, премию Марчелло Мастроянни как лучшая молодая актриса. Ленту снял Лука Гуаданьино, который открыл Шаламе в «Назови меня своим именем». За камерой роуд-муви итальянского постановщика стоял молодой оператор Арсений Хачатурян, уроженец Минска, когда-то учившийся в Московской школе нового кино. Саундтрек к фильму написали Трент Резнор и Аттикус Росс.

Целиком и полностью

18 декабря, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто любит вестерны, Харрисона Форда и тему крепкой семьи.

Сиквел приквела сериала о семейном древе Даттонов, которое все глубже пускает корни в землю фамильного ранчо Йеллоустоун, расширяет вселенную талантливого сценариста Тейлора Шеридана. Он дебютировал «Убийцей» Дени Вильнева, обратил на себя внимание, получив сценарную номинацию на «Оскар» за фильм «Любой ценой», а вскоре начал историю «Йеллоустоуна» (первый сезон он сам не только написал, но и поставил и спродюсировал). В «1923» Шеридан расскажет о Джейкобе, Каре и их детях, которые столкнутся новыми вызовами эпохи вроде Великой депрессии или сухого закона, а также с новыми бандитами, что попытаются захватить богатые земли их ранчо. Авторитетно угрожает бандитам, посягнувшим на его натурные владения, Харрисон Форд. Не менее внушительно предупреждает их стальная Хелен Миррен. На другой стороне баррикад будут плести интриги и готовить разбои Тимоти Далтон и Джером Флинн («Игра престолов»).

1923

13 декабря, в Сети

Кому смотреть: тем, кто доверяет мастерству Стивена Спилберга рассказывать истории.

Из нескольких фестивальных премьер на этой неделе осторожно подчеркнем главную: новый фильм Стивена Спилберга. После Второй мировой войны в городке штата Аризона маленький Сэмми Фабельман вместе с семьей впервые отправляется в кино. Движущиеся изображения мгновенно его очаровывают, и Сэмми начинает грезить кинематографом. Несмотря на то что далеко не все поддерживают его в стремлении стать режиссером, он продолжает двигаться к своей мечте. «Фабельманы» частично основаны на биографии самого Спилберга, постановщика, на фильмах которого выросло не одно поколение киноманов. Для столь личной картины режиссер собрал крепкую команду. Соавтором сценария выступил Тони Кушнер, обладатель Пулитцеровской премии, который ранее сотрудничал с ним на «Вестсайдской истории». В качестве композитора Спилберг пригласил своего давнего соратника Джона Уильямса. Мишель Уильямс и Пол Дано сыграли мать и отца юного постановщика. В ярком камео легендарного режиссера Джона Форда появился Дэвид Линч. Премьера фильма о мальчике, влюбленном в кино, прошла на кинофестивале в Торонто и собрала восторженные отзывы критиков.

Фабельманы

16 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кто устал от серьезных спецагентов в духе Мэтта Дэймона, но любит экшен про спецслужбы.

Улыбчивый Ной Сентинео, известный ролями хорошего парня в ромкомах («Идеальное свидание», «Всем парням, которых я любила раньше»), по-видимому, решил серьезно взяться за экшен-фильмы. Недавно состоялось его первое появление в DC. Он сыграл Крушителя Атомов в фильме «Черный Адам». Продолжает начатую линию сериал «Рекрут», где Сентинео играет новенького юриста ЦРУ Оуэна Хендрикса, который оказывается втянут в международный конфликт из-за бывшего сотрудника, решившего уйти с должности. Несколько серий первого сезона снял Даг Лайман, режиссер «Идентификации Борна». Проектом руководит Алекси Хаули, шоураннер рейтингового сериала «Новичок».

Рекрут

13 декабря, START

Кому смотреть: тем, кто остался очарован домашними вампирами в первом сезоне.

Детектив о смоленских вампирах возвращается с новым сезоном. В продолжении в городе появляются новые персонажи. Дед Слава укрывает у себя девочку, ставшую свидетельницей странных убийств. Расследовать сложное дело приезжает опер, который подозревает неладное, видя на работе знакомое лицо коллеги, ничуть не изменившееся от времени. Новый Хранитель сменяет на посту Ирину Витальевну. Вампирский каст крайне удачно пополнился Лукерьей Ильяшенко, Евой Смирновой и Анастасией Стежко.

Вампиры средней полосы

16 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кому любопытно, за что критики так громили фильм любимца «Оскаров».

Еще одна автобиографичная картина на этой неделе — «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, автора «Бердмэна». Ее герой, журналист, давно работающий в Америке, возвращается домой в Мексику. Как только к нему приходит новость о престижной премии, которую он должен получить, мир вокруг начинает жить по странным законам, вызывая образы из истории страны и сцены из прошлого самого героя. Эта картина была впервые показана в программе киносмотра Венеции, заслужила опрометчивые сравнения с «Восемь с половиной» Федерико Феллини и была признана провалом. Уже после премьеры писали, что Иньярриту фильм перемонтировал, в результате чего из него были вырезаны 22 минуты. Именно в таком обновленном виде «Бардо» выходит на стриминге. Главную роль в картине сыграл Даниэль Хименес Качо («Зама»), а оператором выступил Дариус Хонджи, работавший и с Вуди Алленом, и с Михаэлем Ханеке, и с Дэвидом Финчером.

Бардо

Извинение

16 декабря, Shudder, AMC+

Кому смотреть: тем, кто не прочь разбавить праздничную сентиментальность нотками хоррора.

Свой полнометражный дебют Элисон Лок решила исполнить в необычном жанре. Рождественский хоррор все-таки уступает по частотности рождественским ромкомам, но зато умеет выглядеть эффектно. По сюжету, главная героиня готовится отмечать Рождество. У нее целый ворох проблем: начиная от алкогольной зависимости, с которой она борется не первый год, заканчивая старой травмой — ее дочь пропала без вести двадцать лет назад. В самый канун праздника на пороге ее дома объявляется сводный брат с ностальгическими подарками и каким-то пугающим таинственным секретом под мышкой. Разноцветные гирлянды в этом доме зажигаются зловеще, а снег за окном заметает героев в клаустрофобном пространстве. Главную роль в картине исполнила Анна Ганн, хорошо известная по роли Скайлер Уайт в сериале «Во все тяжкие».