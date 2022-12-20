«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года
Российские фильмы 2022 года, которые уже можно посмотреть.
Сердце пармы
Список лучших российских новинок 2022 года не мог обойтись без масштабной исторической драмы Антона Мегердичева, знакомого нам по «Метро» и «Движению вверх». Фильм снят по одноименному роману Алексея Иванова и рассказывает о противостоянии двух миров — христианского и языческого, Великого Московского княжества и самобытной уральской Пармы. Великопермский князь Михаил Ермолаевич (в исполнении Александра Кузнецова) влюбляется в колдунью Тичерть, способную превращаться в рысь. Фильм стал одним из самых кассовых проектов года, собрав в прокате почти миллиард рублей, а зрители особенно отметили эпический размах фильма, убедительную актерскую игру и впечатляющую постановку массовых сцен.
Продукты 24
Камерная драма дебютанта Михаила Бородина в прокате прошла со значительно меньшим размахом, но значение ее от этого ничуть не уменьшается. Премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале, где получила высокую оценку критиков и зрителей. Сюжет фильма основан на печально известной истории о «гольяновских рабах» — мигрантах из центральной Азии, которых удерживали в рабстве многие годы. Главная героиня фильма — уроженка Узбекистана Мухаббат, вынужденная сутками работать в продуктовом магазине на окраине Москвы, не имея возможности сбежать от своих «хозяев» и вернуться домой. «Продукты 24» рассказывают болезненную историю о том, что рабство в современном мире, к сожалению, еще не искоренено, и подчеркивает, что стремление к свободе может оказаться сильнее любых оков.
Ника
Биографическая драма о советской поэтессе Нике Турбиной, которая прославилась в девятилетнем возрасте. Предисловие к ее первому сборнику написал сам Евгений Евтушенко, и девочка-вундеркинд гастролировала по всему Союзу. К сожалению, ранняя слава и всеобщий интерес быстро измотали девушку, а вдохновение все чаще покидало ее, и Ника погибла в 27 лет, выпав из окна. В фильме ее роль сыграла Елизавета Янковская, а основное действие картины разворачивается незадолго до гибели Турбиной, когда отчаявшаяся девушка пытается вновь отыскать свое место в мире. К сожалению, стихи самой Ники зрители в фильме не услышали — из-за запрета правообладателей.
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Сестры
Психологический хоррор «Сестры» вышел в прокате всего месяц назад, но уже успел наделать шуму. Фильм поднимает острую проблему домашнего насилия и рассказывает историю женщины Ани, которая, пытаясь защитить себя и своего ребенка от жестокости мужа, обращается за помощью к мистическим силам. Фильм неоднократно сравнивали со знаменитыми интеллектуальными хоррорами студии A24, которая работает с Ари Астером и Робертом Эггерсом, а также назвали первым российским фильмом в жанре постхоррор, набирающем популярность в последние годы. В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.
Казнь
Полнометражный дебют клипмейкера Ладо Кватании, получивший награды на кинофестивале в Ситжесе и Международном кинофестивале триллеров и криминального кино в Реймсе. Главный герой «Казни» — следователь Исса Давыдов, который возвращается к уже закрытому делу о серийных убийствах после того, как становится известно о выжившей жертве маньяка. Фильм частично основан на реальных событиях, в нем нашли отражение эпизоды преступлений Чикатило и Сливко, а также отдельные фрагменты расследований Иссы Костоева, прославившегося в связи с поимкой Чикатило. В главных ролях — Нино Тавадзе, Евгений Ткачук и Юлия Снигирь.
Сказка для старых
Еще одна криминальная драма с Евгением Ткачуком в главной роли. На этот раз его герой — бандит Муля, которого убили за то, что он сбежал с «общаком». Когда выясняется, что Мулю видели живым и невредимым сразу в трех городах России, на его поиски отправляют трех бандитов. «Сказка для старых» — это режиссерский дебют актера Федора Лаврова, знакомого нам по сериалам «Детективный синдром» и «Проект «Анна Николаевна», и театрального режиссера Романа Михайлова, который стал и сценаристом проекта. По словам эксцентричного актера Сергея Пахомова, больше известного как Пахом, который также снялся в фильме, «Сказка для старых» — не столько криминальная история, сколько «психоделическая сказка».
Одна
Основанная на реальных событиях драма режиссера «Первых» Дмитрия Суворова. В 1981 году в небе над Завитинском произошла катастрофа — пассажирский самолет, выполнявший рейс Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком. Случилось чудо — одной из пассажирок, возвращавшейся из свадебного путешествия студентке Ларисе Савицкой, удалось выжить после падения с более чем пятикилометровой высоты. Прежде чем девушки нашли спасатели, ей пришлось провести несколько суток в тайге. В ролях — Надежда Калеганова, Виктор Добронравов и Ян Цапник.
Страна Саша
Искренняя и честная драма, снятая по мотивам одноименного романа Галы Узрютовой. Главный герой — семнадцатилетний парень Саша, которому предстоит поступление в вуз, чего он совершенно не хочет. А вот чего он хочет, удастся понять только после знакомства с ровесницей Женей, которая, в отличие от главного героя, всегда знала, кем собирается стать. Вместе подросткам предстоит пройти удивительный путь, как полагается, с бунтом и отчаянными поисками себя. В главной роли — восходящая звезда экранов Марк Эйдельштейн («Смычок», «Монастырь»).
Время года зима
Драма о детско-родительских отношениях, снятая актрисой Светланой Устиновой («Туман», сериал «Разведчицы»). Главная героиня — молодая девушка Катя, у которой непростые отношения с матерью, осложненные тем, что в последнее время ее поведение сильно изменилось. Узнав о прогрессирующей болезни матери, девушка решает наладить с ней отношения. В главных ролях — Юлия Снигирь и Евгения Добровольская. В основу истории легли переживания самой Устиновой после того, как у ее матери диагностировали деменцию.
Межсезонье
Долгожданный фильм Александра Ханта, чей дебют «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» стабильно входит в списки лучших российских фильмов последних лет. В «Межсезонье» Хант снова обращается к жанру роуд-муви, рассказывая историю двух подростков, Саши и Дани, которые сбегают от родителей и отправляются в путешествие, которое очень скоро принимает опасный оборот. В основу сценария легла история псковских школьников, которые в 2016 году забаррикадировались в доме, отстреливаясь от полицейских, а затем покончили с собой.