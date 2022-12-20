«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года

Список лучших российских новинок 2022 года не мог обойтись без масштабной исторической драмы Антона Мегердичева , знакомого нам по «Метро» и «Движению вверх» . Фильм снят по одноименному роману Алексея Иванова и рассказывает о противостоянии двух миров — христианского и языческого, Великого Московского княжества и самобытной уральской Пармы. Великопермский князь Михаил Ермолаевич (в исполнении Александра Кузнецова ) влюбляется в колдунью Тичерть, способную превращаться в рысь. Фильм стал одним из самых кассовых проектов года, собрав в прокате почти миллиард рублей, а зрители особенно отметили эпический размах фильма, убедительную актерскую игру и впечатляющую постановку массовых сцен.

Сердце пармы

Камерная драма дебютанта Михаила Бородина в прокате прошла со значительно меньшим размахом, но значение ее от этого ничуть не уменьшается. Премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале, где получила высокую оценку критиков и зрителей. Сюжет фильма основан на печально известной истории о «гольяновских рабах» — мигрантах из центральной Азии, которых удерживали в рабстве многие годы. Главная героиня фильма — уроженка Узбекистана Мухаббат, вынужденная сутками работать в продуктовом магазине на окраине Москвы, не имея возможности сбежать от своих «хозяев» и вернуться домой. «Продукты 24» рассказывают болезненную историю о том, что рабство в современном мире, к сожалению, еще не искоренено, и подчеркивает, что стремление к свободе может оказаться сильнее любых оков.

Продукты 24

Биографическая драма о советской поэтессе Нике Турбиной, которая прославилась в девятилетнем возрасте. Предисловие к ее первому сборнику написал сам Евгений Евтушенко, и девочка-вундеркинд гастролировала по всему Союзу. К сожалению, ранняя слава и всеобщий интерес быстро измотали девушку, а вдохновение все чаще покидало ее, и Ника погибла в 27 лет, выпав из окна. В фильме ее роль сыграла Елизавета Янковская , а основное действие картины разворачивается незадолго до гибели Турбиной, когда отчаявшаяся девушка пытается вновь отыскать свое место в мире. К сожалению, стихи самой Ники зрители в фильме не услышали — из-за запрета правообладателей.

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Ника

Психологический хоррор «Сестры» вышел в прокате всего месяц назад, но уже успел наделать шуму. Фильм поднимает острую проблему домашнего насилия и рассказывает историю женщины Ани, которая, пытаясь защитить себя и своего ребенка от жестокости мужа, обращается за помощью к мистическим силам. Фильм неоднократно сравнивали со знаменитыми интеллектуальными хоррорами студии A24, которая работает с Ари Астером и Робертом Эггерсом , а также назвали первым российским фильмом в жанре постхоррор, набирающем популярность в последние годы. В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов .

Сестры

Полнометражный дебют клипмейкера Ладо Кватании , получивший награды на кинофестивале в Ситжесе и Международном кинофестивале триллеров и криминального кино в Реймсе. Главный герой «Казни» — следователь Исса Давыдов, который возвращается к уже закрытому делу о серийных убийствах после того, как становится известно о выжившей жертве маньяка. Фильм частично основан на реальных событиях, в нем нашли отражение эпизоды преступлений Чикатило и Сливко, а также отдельные фрагменты расследований Иссы Костоева, прославившегося в связи с поимкой Чикатило. В главных ролях — Нино Тавадзе, Евгений Ткачук и Юлия Снигирь .

Казнь

Еще одна криминальная драма с Евгением Ткачуком в главной роли. На этот раз его герой — бандит Муля, которого убили за то, что он сбежал с «общаком». Когда выясняется, что Мулю видели живым и невредимым сразу в трех городах России, на его поиски отправляют трех бандитов. «Сказка для старых» — это режиссерский дебют актера Федора Лаврова , знакомого нам по сериалам «Детективный синдром» и «Проект «Анна Николаевна» , и театрального режиссера Романа Михайлова , который стал и сценаристом проекта. По словам эксцентричного актера Сергея Пахомова, больше известного как Пахом, который также снялся в фильме, «Сказка для старых» — не столько криминальная история, сколько «психоделическая сказка».

Сказка для старых

Основанная на реальных событиях драма режиссера «Первых» Дмитрия Суворова . В 1981 году в небе над Завитинском произошла катастрофа — пассажирский самолет, выполнявший рейс Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком. Случилось чудо — одной из пассажирок, возвращавшейся из свадебного путешествия студентке Ларисе Савицкой, удалось выжить после падения с более чем пятикилометровой высоты. Прежде чем девушки нашли спасатели, ей пришлось провести несколько суток в тайге. В ролях — Надежда Калеганова , Виктор Добронравов и Ян Цапник .

Одна

Искренняя и честная драма, снятая по мотивам одноименного романа Галы Узрютовой. Главный герой — семнадцатилетний парень Саша, которому предстоит поступление в вуз, чего он совершенно не хочет. А вот чего он хочет, удастся понять только после знакомства с ровесницей Женей, которая, в отличие от главного героя, всегда знала, кем собирается стать. Вместе подросткам предстоит пройти удивительный путь, как полагается, с бунтом и отчаянными поисками себя. В главной роли — восходящая звезда экранов Марк Эйдельштейн («Смычок», «Монастырь»).

Страна Саша

Драма о детско-родительских отношениях, снятая актрисой Светланой Устиновой ( «Туман» , сериал «Разведчицы» ). Главная героиня — молодая девушка Катя, у которой непростые отношения с матерью, осложненные тем, что в последнее время ее поведение сильно изменилось. Узнав о прогрессирующей болезни матери, девушка решает наладить с ней отношения. В главных ролях — Юлия Снигирь и Евгения Добровольская . В основу истории легли переживания самой Устиновой после того, как у ее матери диагностировали деменцию.

Время года зима

Долгожданный фильм Александра Ханта , чей дебют «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» стабильно входит в списки лучших российских фильмов последних лет. В «Межсезонье» Хант снова обращается к жанру роуд-муви, рассказывая историю двух подростков, Саши и Дани, которые сбегают от родителей и отправляются в путешествие, которое очень скоро принимает опасный оборот. В основу сценария легла история псковских школьников, которые в 2016 году забаррикадировались в доме, отстреливаясь от полицейских, а затем покончили с собой.