Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию»

В новый год с новым сезоном — с 1 января 2023 года на платформе Okko продолжение одного из самых кассовых сериалов «Предпоследняя инстанция». Кстати, его премьера состоялась тоже в первый день года, 2022-го, и только за праздники сериал посмотрели около 2 миллионов зрителей. Если вас не впечатляют рейтинги и цифры статистики, то мы нашли еще шесть причин, почему стоит посмотреть сериал «Предпоследняя инстанция».

1. Небанальная инфернальная тема

Действие истории разворачивается в наши дни и даже сеттинг узнаваем — московские улочки, уютные дворы и квартиры-хрущевки. Организация, о которой ведется повествование, кажется обычной и даже зарегистрирована в налоговой как УПРД. Только мало кто знает расшифровку аббревиатуры: Управление по распределению душ. Как понятно по названию, компания контролирует отправку душ умерших людей, либо в вечный парадайз, либо в геенну огненную. Уровень зарплат в управлении неизвестен, но работники не жалуются — ведь при включении в штат УПРД автоматически гарантируется рай. Самая напряженная работа у отдела пограничных случаев, который занимается людьми, чьи жизненные дела были утеряны из-за технических ошибок. Максим и Валентина должны за 24 часа решить моральную дилемму, куда отправить новопреставленного.

В стране, где существует уголовная статья за оскорбление чувств верующих, опасно играться с понятиями «рай», «ад» и «грехи». Но Иван Новиков («Милиционер с Рублёвки», «Мой папа — вождь») создал поистине великолепный сценарий, тонко балансирующий между религией и комедией. Показать мир потусторонний, не скатившись в морализаторство и не опошлив священное, дело непростое, но благодарное. Синопсис сериала выстроен так, что важен сам процесс, а не идеологические составляющие, которые зритель сам себе домыслит. Все герои инфернальной истории — люди земные и наемные, а с таких, как известно, как с гуся святая вода.

2. Редкий для российских сериалов жанр

Эстафету по препарированию души русской создатели сериалов давно уже приняли у большого кино и отлично справились: социальных и психологических многосерийных историй у нас засмотрись, как и патриотических и военно-исторических драм. А теперь попробуйте вспомнить многосерийные «фэнтези» отечественного производства? Сложновато. Вот появился достойный образчик этого жанра, еще и в сочетании с комедией, чего точно не было ранее в прокате нашей страны.

Однако фантастического в этом фэнтези дозировано и припрятано за реалистичностью: без нимбов, ангельских крыльев и огненных мечей. На протяжении всего сериала пара-тройка волшебных моментов: перо для подписания вердиктов да возвращение из ада одного из персонажей — что делает мистику изысканной изюминкой в блюде, а не приторной сахарной прослойкой. Общий визуал сериала тоже отличается от классического фэнтези: компьютерная графика отсутствует, у картинки мягкие цвета, персонажи носят неброскую одежду и даже в дьявольском логове уютно, как у бабушки в гостях.

3. Звезды разных поколений

На съемочной площадке «Предпоследней инстанции» встретились те, кто блистал в кино прошлого века и те, кто на пике славы сейчас. Так что зритель любого возраста и знакомым лицам порадуется, и новые имена узнает. Из старой актерской когорты в сериале все как один народные да заслуженные: «Сват» всея Руси Федор Добронравов, молчаливый свекр из «Горько!» Василий Кортуков, Валерий Афанасьев («Ширли-мырли», «Гардемарины, вперед!») и неожиданный Николай Фоменко с густой бородой. Из современных селебрити: звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, сын Добронравова-старшего Иван, уже впечатливший в «Нулевом пациенте», экстрасенс из «Снов» Лиза Моряк.

Главные герои тоже из разных поколений, что отлично обыгрывается в комедийном ключе. Ирина Розанова в роли Валентины возраста пенсионного и ворчливого и Павел Прилучный в роли Максима — мужик уже серьезный, но этакий современный вариант гедониста-балагура. Гендерно-возрастная разница используется и для динамики сюжета — именно в спорах дуэта рождается приговор, обычно подписываемый в последний момент. Некоторые критики язвят, что Прилучный повторяет свою роль «Мажора», хотя что в этом плохого, если актер гармоничен и расслаблен в этом образе, а история только выигрывает с таким персонажем. Максим — это энергия и юмор, а занудливая «баба Валя» отвечает за рассудительность, человечность и порядок. Не это ли идеальный тандем?

4. Весело о грустном, но не черно

Сюжетно сериал построен вертикально — каждый эпизод имеет отдельную историю-расследование, в конце которого персонаж обязательно умрет. Если пропищал в отделе УПРД факс с ФИО и датой, то уже ничто не изменит судьбу. Даже Максим, приближенный к распределителю жизненных отрезков, не смог отсрочить смерть родного отца. Естественно, что чаще всего Валю и Максима принимают за умалишенных и менять свою жизнь ради вечного блаженства отказываются. Лишь один герой прислушался и смог за последние сутки исполнить все свои мечты, а заодно и пандам помочь.

При этом «Предпоследнюю инстанцию» нельзя назвать шоу с «черным» юмором. Над смертью здесь не хохмят, она здесь как эмпирическая данность: есть жизнь — нет жизни. Никто не охает и не страдает, даже если обратный отсчет идет у молодого и полного сил героя. В большинстве случаев сценаристы по принципу античного театра уводят момент смерти со сцены, тактично оставляя персонажа в последние секунды без свидетелей. В одном из эпизодов, когда персонаж пытается убежать, Максим констатирует: «Не успеет», и Павел Прилучный настолько безэмоционален, словно наблюдает, как двери автобуса захлопываются перед носом недобежавшего пассажира.

5. Винтажная советская стилистика

В фильме «Догма» Бог — чудаковатая женщина, в «Новейшем завете» Бог пьет пиво в грязной майке, а в «Предпоследней инстанции» заверчено еще круче. Самый главный в небесной канцелярии (но не Бог, уточню еще раз для верующих) в шапке-петушке копается на шести сотках в пригороде Москвы, а все зовут его просто Дачник. Божественная организация выглядит как махровый советский НИИ: стены обшитые полированными панелями, письменные столы, которые не сдвинешь с места, а самый современный аппарат в учреждении — трескучий факс. Конечно сотрудники пользуются смартфонами и Интернетом, но умилительно смотрится, как они ездят на ретро «Волгах» и «ВАЗах», а любым компьютерам предпочитают бланки с печатью.

Все советское даже у нового поколения ассоциируется с чем-то массивным и незыблемым, чем и можно объяснить выбранный шоураннерами винтаж. Да и как может быть что-то современное в организации, где главным инженером вот уже триста лет работает «нижегородский Архимед» Кулибин (Николай Фоменко) и все это время занят развитием российского автопрома? Таким вечным, как ностальгия по СССР и ремонт «Жигулей», и должно быть УПРД. Ведь как бы ни развивались технологии, после смерти их с собой не заберешь — ни в ад, ни в рай.

6. Нет деления на плохих и хороших

Казалось бы, что вершить небесный суд должны априори справедливые, честные и безгрешные. Но в «Предпоследней инстанции» попробуй найди протагониста и антагониста.

Маврин Максим при жизни-то был негодяем, а путевку в рай получил обманом и очередь на небеса растолкал, как бабушка в поликлинике. В итоге именно он принимает решения, которые не каждому Папе Римскому доверят. Поверить в чистоту души и помыслов Валентины тоже невозможно. В первой же сцене «специалист по распределению душ вступила в коррупционную связь со свежеумершим гражданином» ради постройки дачи в Мытищах. В последующих сериях простенькая с виду «баба Валя» проворачивает такие манипулятивные схемы, что ее молодому коллеге не снились. От главного Дачника тоже не ждите божественного света — параллельно с подпиткой малины птичьим пометом он строит финансовые махинации с поддельными фирмами.

Однако тем реальнее кажется фэнтезийная история про загробную жизнь,чем человечнее и проще ее герои. Они, творящие судьбу, не летают, не проходят через стены, а совершают ошибки, идут на поводу желаний и соврут, не моргнув глазом. Значит, есть надежда у каждого из нас, что там, на небесах, нас поймут, простят и поставят печать «Рай» на последней странице жизненного досье.

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