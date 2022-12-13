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Критики прохладно приняли мини-сериал «Ведьмак: Происхождение»

13 декабря 2022 12:16
Критики прохладно приняли мини-сериал «Ведьмак: Происхождение»

Персонажи приквела получились слишком блеклыми, а сюжет — разболтанным.

До премьеры четырехсерийного приквела «Ведьмак: Происхождение» осталось еще почти две недели, но в сети уже появились первые мнения критиков. Благосклонным такой прием не назовешь — рейтинг сериала на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет удручающие 36% положительных отзывов при одиннадцати рецензиях. По мнению большинства, сделать по-настоящему увлекательную предысторию фэнтезийной саги у создателей, увы, не получилось, а центральные персонажи не выдерживают никакое сравнение с героем Генри Кавилла из оригинального шоу.

Ниже приведены отзывы заокеанской прессы.

Эндрю Вебстер, The Verge:

«Ведьмак: Происхождение» слишком далек от того, что делает франшизу интересной, и чрезмерно перенасыщен, чтобы какой-то один персонаж мог нести все на своих плечах».

Брэдли Рассел, Total Film:

«В год, переполненный крупными фэнтези, среди которых «Дом Дракона» и «Кольца власти», этому творению определенно уготовано место на самом дне списка».

Тереза Лаксон, Collider:

«Уровень удовольствия от просмотра «Происхождения» зависит всецело от того, насколько вы погружены во вселенную «Ведьмака» и вашего отношения к небрежным сюжетным линиям».

Вики Джессоп, London Evening Standard:

«Трудно сопереживать персонажам, которые на самом-то деле являются не более чем мелкой сноской в книгах Анджея Сапковского».

Дэвид Гриффин, IGN Movies:

«Злодеи и политические сюжетные линии о Золотой империи не вызывают особого интереса. Положение спасает увлекательное приключение команды неудачников, которые путешествуют по Континенту и везде побеждают врагов».

Все эпизоды «Ведьмака: Происхождение» выйдут на Netflix 25 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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