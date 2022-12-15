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Сериал «Сексуальная жизнь студенток» продлен на третий сезон

15 декабря 2022 16:26
Сериал «Сексуальная жизнь студенток» продлен на третий сезон

Сегодня выходят заключительные серии второго сезона.

Стриминговый сервис HBO Max объявил о продлении комедийного сериала «Сексуальная жизнь студенток» на третий сезон. Эта новость появилась в преддверии выхода последних двух эпизодов второго сезона шоу, которые появятся на сервисе уже сегодня, 15 декабря.

Главные роли в сериале исполняют старшая сестра Тимоти Шаламе Полин Шаламе («Король Стейтен-Айленда»), Амрит Каур («С большой буквы»), Рене Рапп и Аля Шанель Скотт («Перезапуск»).

Сериал повествует о четырех соседках по комнате, Кимберли (Шаламе), Беле (Каур), Лейтон (Рапп) и Уитни (Скотт), учащихся в престижном колледже Эссекс в Новой Англии. Во втором сезоне студентки возвращаются на учебу после осенних каникул. Оони встречаются с новыми людьми, посещают зажигательные вечеринки, а также сталкиваются с проблемами, оставшимися нерешенными после концовки первого сезона.

Сериал был создан продюсерами Минди Кейлинг («Четыре свадьбы и одни похороны») и Джастином Ноублом («Бакулин 9-9»), последний из которых также является шоураннером проекта.

Сюзанна Маккос, исполнительный вице-президент отдела оригинальных комедий и анимационных проектов для взрослых в HBO Max, уже прокомментировала объявление о продлении шоу:

«Минди Кейлинг и Джастин Ноубл продолжат радовать нас захватывающим и доступным сериалом о жизни в колледже. Это шоу представляет собой идеальный микс из комедии, секса, интриги и хаоса, и нам не терпится узнать, что ждет зрителей в следующем сезоне».

Дата выхода третьего сезона «Сексуальной жизни студенток» пока неизвестна.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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