Монументальный «Вавилон» Дэмьена Шазелла проваливается в прокате

Масштабный исторический фильм «Вавилон» Дэмьена Шазелла терпит сокрушительные неудачи в прокате. Показы картины стартовали в прошлую пятницу, 23 декабря, в 3343 кинотеатрах. По данным Variety, за выходные «Вавилон» заработал всего $3,5 млн, а за понедельник сможет увеличить свои показатели еще до примерно $5,3 млн. При этом бюджет проекта составил приблизительно $78 млн.

Среди возможных причин таких низких сборов журналисты Variety в первую очередь называют плохие погодные условия на территории США и растущее беспокойство общественности по поводу новых случаев заболевания коронавирусом и респираторными заболеваниями, из-за которых многие потенциальные зрители предпочли остаться дома. Однако маловероятно, что провальный старт «Вавилона» был вызван лишь внешними обстоятельствами. Variety отмечает, что те, кто все же посмотрел картину, поставили ей достаточно низкие оценки на различных киносайтах. Лента имеет сейчас 53% свежести на агрегаторе RottenTomatoes и C+ (тройка с плюсом) на сайте CinemaScore.

Вместе с тем стоит отметить, что «Вавилон» все еще не вышел в прокат за пределами США и Канады. Старт показов фильма в других регионах может помочь ему существенно улучшить свои показатели. Кроме того, Дэвид А. Гросс, управляющий консалтинговой фирмой Franchise Entertainment Research, предполагает, что «Вавилон» все еще может значительно увеличить свои показатели, если будет номинирован на престижные кинопремии. Однако, если этого не произойдет, картина может оказаться единственным откровенно неудачным проектом студии Paramount в этом году. За уходящий сезон компания смогла выпустить целый ряд настоящих хитов, начиная от блокбастера «Топ Ган: Мэверик» и заканчивая хоррором «Улыбка».

Суровая погода и эпидемиологическая ситуация также повлияли на сборы других картин. «Аватар: Путь воды» за прошедшие выходные заработал $56 млн в американском прокате, мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — $11,3 млн (в сумме на данный момент картина заработала $57,2 млн по всему миру), а биографическая лента «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» — $5,3 млн.