Умер композитор Анджело Бадаламенти, сочинявший музыку для фильмов Дэвида Линча

В воскресенье, 11 декабря, в США в возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку к фильмам Дэвида Линча «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и сериалу «Твин Пикс».

О смерти Бадаламенти объявил его внучатый племянник в своих социальных сетях:

«Мой двоюродный дедушка Анджело Бадаламенти ушел в другой мир».

Линч в своем ежедневном видео-отчете о погоде в понедельник сказал:

«Сегодня не будет никакой музыки».

В сотрудничестве с Линчем Бадаламенти также сочинил саундтреки к «Твин Пиксу: Сквозь огонь», «Диким сердцем», «Шоссе в никуда» и «Простой истории». Кроме того, композитор работал над музыкой к таким фильмам, как «Лихорадка», «Автофокус», «Перед падением», «Темная вода», «Секретарша» и «Долгая помолвка».

Еще в 1990 году в интервью LA Times Линч сказал, что часы, проведенные за работой с Бадаламенти, были одними из самых счастливых моментов в его жизни:

«Некоторые из самых счастливых моментов в моей жизни связаны с работой с Анджело. У него доброе сердце, он впустил меня в свой мир и позволил работать с ним над музыкой. Когда мы только начали сотрудничать, у нас сразу же появилось особая связь. Я ничего не понимал в музыке, но очень интересовался звуковыми эффектами и тем, как они влияют на настроение. Я многое узнал об этих вещах благодаря нему».

Бадаламенти однажды рассказал в интервью LA Times, что много экспериментировал, работая над «Твин Пиксом»:

«Одна из композиций, которые я сделал для «Твин Пикса», длится 15 минут и называется The Lowest Circle in Hell («Самый низкий круг в аду»). Это очень низкие и темные мотивы, которые мне кажутся просто прекрасными. Возможно, другим это покажется немного странным, но для меня это внеземная музыка. Мне нравится совмещать такую музыку с чем-то более приятным».

За свою карьеру Бадаламенти получил несколько номинаций на «Золотой глобус», «Сезар» и «Сатурн». В 2008 году он был удостоен награды World Soundtrack Awards, а в 2011 году американское общество композиторов, авторов и издателей ASCAP вручило ему награду имени Генри Манчини.