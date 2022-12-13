Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: 12 месяцев" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Умер композитор Анджело Бадаламенти, сочинявший музыку для фильмов Дэвида Линча

Умер композитор Анджело Бадаламенти, сочинявший музыку для фильмов Дэвида Линча

13 декабря 2022 09:47
Умер композитор Анджело Бадаламенти, сочинявший музыку для фильмов Дэвида Линча

Ему было 85 лет.

В воскресенье, 11 декабря, в США в возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку к фильмам Дэвида Линча «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и сериалу «Твин Пикс».

О смерти Бадаламенти объявил его внучатый племянник в своих социальных сетях:

«Мой двоюродный дедушка Анджело Бадаламенти ушел в другой мир».

Линч в своем ежедневном видео-отчете о погоде в понедельник сказал:

«Сегодня не будет никакой музыки».

В сотрудничестве с Линчем Бадаламенти также сочинил саундтреки к «Твин Пиксу: Сквозь огонь», «Диким сердцем», «Шоссе в никуда» и «Простой истории». Кроме того, композитор работал над музыкой к таким фильмам, как «Лихорадка», «Автофокус», «Перед падением», «Темная вода», «Секретарша» и «Долгая помолвка».

Еще в 1990 году в интервью LA Times Линч сказал, что часы, проведенные за работой с Бадаламенти, были одними из самых счастливых моментов в его жизни:

«Некоторые из самых счастливых моментов в моей жизни связаны с работой с Анджело. У него доброе сердце, он впустил меня в свой мир и позволил работать с ним над музыкой. Когда мы только начали сотрудничать, у нас сразу же появилось особая связь. Я ничего не понимал в музыке, но очень интересовался звуковыми эффектами и тем, как они влияют на настроение. Я многое узнал об этих вещах благодаря нему».

Бадаламенти однажды рассказал в интервью LA Times, что много экспериментировал, работая над «Твин Пиксом»:

«Одна из композиций, которые я сделал для «Твин Пикса», длится 15 минут и называется The Lowest Circle in Hell («Самый низкий круг в аду»). Это очень низкие и темные мотивы, которые мне кажутся просто прекрасными. Возможно, другим это покажется немного странным, но для меня это внеземная музыка. Мне нравится совмещать такую музыку с чем-то более приятным».

За свою карьеру Бадаламенти получил несколько номинаций на «Золотой глобус», «Сезар» и «Сатурн». В 2008 году он был удостоен награды World Soundtrack Awards, а в 2011 году американское общество композиторов, авторов и издателей ASCAP вручило ему награду имени Генри Манчини.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Читать далее 12 декабря 2022
«Ёлки 9»: полное обновление франшизы «Ёлки 9»: полное обновление франшизы Читать далее 10 декабря 2022
Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Читать далее 12 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал Эксклюзив: Владимир Верёвочкин из «Игры на выживание» назвал любимого режиссера и посоветовал сериал Читать далее 13 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
5 рождественских фильмов для изучения английского 5 рождественских фильмов для изучения английского Читать далее 11 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Тест: какой ты Санта? Тест: какой ты Санта? Читать далее 13 декабря 2022
Related video