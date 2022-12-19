Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон научно доказал неизбежность смерти Джека в «Титанике»

Джеймс Кэмерон научно доказал неизбежность смерти Джека в «Титанике»

19 декабря 2022 14:03
Джеймс Кэмерон научно доказал неизбежность смерти Джека в «Титанике»

Режиссер готов окончательно доказать скептикам, что герой Леонардо ДиКаприо никак не смог выжить в финале фильма.

Джеймс Кэмерон провел настоящее научное исследование на тему того, был ли шанс у главного героя «Титаника» Джека (Леонардо ДиКаприо) выжить в концовке фильма.

Фанаты картины уже много лет спорят о концовке картины, в которой Джек и Роза (Кейт Уинслет) пытаются спастись с тонущего корабля с помощью обломка деревянной двери. К сожалению, места на нем хватает лишь Розе, и вскоре Джек умирает от переохлаждения. Несмотря на это, часть зрителей убеждена, что на самом деле и Джек, и Роза смогли бы забраться на обломок. Однако в новом интервью для The Toronto Sun Кэмерон заявил, что они ошибаются:

«Мы организовали специальное научное исследование, чтобы наконец положить конец этим спорам. Была проведена тщательная судебно-медицинская экспертиза со специалистом, который воспроизвел плот из фильма. Мы также пригласили двух каскадеров, у которых была такая же масса тела, как у Кейт и Лео, установили на них датчики, поместили их в ледяную воду, проверили вероятность их выживания в различных условиях. И общий ответ таков: только один из них мог спастись. Результаты работы мы собираемся опубликовать в феврале».

Публикация исследования будет приурочена к выходу новой версии «Титаника» в формате 4K.

При этом ранее Кэмерон не раз говорил о том, что считает все споры вокруг смерти Джека глупыми, поскольку смысл этой сцены кроется в самом художественном жесте, а не в его реалистичности или логичности. Например, в 2019 году в интервью BBC он сказал:

«Если вы действительно хотите, чтобы я комментировал эти глупые споры... Я имею в виду, давайте посмотрим на это под другим углом. Мог ли Ромео не принимать яд? Да. Мог ли он просто не брать с собой кинжал, чтобы Джульетта не смогла себя заколоть? И снова да. Но ведя такие разговоры, мы упускаем суть произведения».

Премьера улучшенной версии «Титаника» состоится 10 февраля, незадолго до Дня святого Валентина.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года Читать далее 18 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Читать далее 19 декабря 2022
Играют играючи: самые интересные сериалы про детей Играют играючи: самые интересные сериалы про детей Читать далее 19 декабря 2022
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Читать далее 19 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 19 декабря 2022
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов 16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов Читать далее 19 декабря 2022
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Читать далее 19 декабря 2022
Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга Читать далее 18 декабря 2022
Related video