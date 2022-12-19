Джеймс Кэмерон научно доказал неизбежность смерти Джека в «Титанике»

Джеймс Кэмерон провел настоящее научное исследование на тему того, был ли шанс у главного героя «Титаника» Джека (Леонардо ДиКаприо) выжить в концовке фильма.

Фанаты картины уже много лет спорят о концовке картины, в которой Джек и Роза (Кейт Уинслет) пытаются спастись с тонущего корабля с помощью обломка деревянной двери. К сожалению, места на нем хватает лишь Розе, и вскоре Джек умирает от переохлаждения. Несмотря на это, часть зрителей убеждена, что на самом деле и Джек, и Роза смогли бы забраться на обломок. Однако в новом интервью для The Toronto Sun Кэмерон заявил, что они ошибаются:

«Мы организовали специальное научное исследование, чтобы наконец положить конец этим спорам. Была проведена тщательная судебно-медицинская экспертиза со специалистом, который воспроизвел плот из фильма. Мы также пригласили двух каскадеров, у которых была такая же масса тела, как у Кейт и Лео, установили на них датчики, поместили их в ледяную воду, проверили вероятность их выживания в различных условиях. И общий ответ таков: только один из них мог спастись. Результаты работы мы собираемся опубликовать в феврале».

Публикация исследования будет приурочена к выходу новой версии «Титаника» в формате 4K.

При этом ранее Кэмерон не раз говорил о том, что считает все споры вокруг смерти Джека глупыми, поскольку смысл этой сцены кроется в самом художественном жесте, а не в его реалистичности или логичности. Например, в 2019 году в интервью BBC он сказал:

«Если вы действительно хотите, чтобы я комментировал эти глупые споры... Я имею в виду, давайте посмотрим на это под другим углом. Мог ли Ромео не принимать яд? Да. Мог ли он просто не брать с собой кинжал, чтобы Джульетта не смогла себя заколоть? И снова да. Но ведя такие разговоры, мы упускаем суть произведения».

Премьера улучшенной версии «Титаника» состоится 10 февраля, незадолго до Дня святого Валентина.