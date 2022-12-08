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Киноафиша Новости Форест Уитакер не теряет хватку в трейлере третьего сезона сериала «Крестный отец Гарлема»

Форест Уитакер не теряет хватку в трейлере третьего сезона сериала «Крестный отец Гарлема»

8 декабря 2022 16:31
Форест Уитакер не теряет хватку в трейлере третьего сезона сериала «Крестный отец Гарлема»

Новые серии криминального шоу о самом влиятельном афроамериканском мафиози в истории США выйдут в январе.

Телеканал Epix поделился свежим трейлером третьего сезона криминального сериала «Крестный отец Гарлема». Главные роли в новых сериях сыграли Форест Уитакер («Последний король Шотландии»), Майкл Рэймонд-Джеймс («Видеть»), Винсент Д’Онофрио («Сорвиголова»), Ильфенеш Хадера («Покажите мне героя»), Джанкарло Эспозито («Мандалорец») и другие.

В центре сюжета — все тот ж Бампи Джонсон (Уитакер), один из самых влиятельных афроамериканских мафиози в истории США. После десяти дет тюрьмы герой возвращается в свою криминальную вотчину, район Гарлем, где узнает, что его подпольная империя за прошедшие годы была разрушена. Он планирует начать торговать наркотиками, чтобы восстановить влияние, однако его «товар» неожиданно оказывается сожжен дотла.

В это же время за каждым шагом Джонсона продолжают следить агенты ЦРУ, готовые засадить его за решетку в любой момент. Ко всему прочему итальянский гангстер Джо Коломбо (Рэймонд-Джеймс) начинает пытаться захватить его территорию. Кажется, что новые проблемы окончательно заводят Бампи и его семью в тупик, однако герой и не намерен сдаваться.

Шоураннером третьего сезона выступил Крис Бренкето, ранее работавший над такими популярными проектами, как «Нарко», «Ганнибал» и «Фирма».

Премьера новых серий «Крестного отца Гарлема» состоится 15 января следующего года.

Фото: Epix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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