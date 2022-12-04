Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира

Первый фильм из культовой хоррор-франшизы Тоуба Хупера в наше время может показаться детской страшилкой. Однако в в середине 70-х годов сюжет о психопатическом маньяке, преследующем подростков в заброшенном городе, выглядел как минимум противоречивым. В первую очередь цензоров, конечно, смущал повышенный уровень жестокости, реалистичность насилия на экране и пугающее обилие бутафорской крови. В итоге «Техасской резне бензопилой» отказали в прокатном удостоверении в Великобритании и Австралии. Кроме того, фильм получил «бан» от Германии, Норвегии, Сингапура, Исландии, Швеции и Ирландии, но впоследствии все-таки был разрешен к показу.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»

Одна из самых известных работ гениального Стэнли Кубрика также оказалась весьма скандальной. Действие фильма разворачивается вокруг подростка по имени Алекс (Малкольм Макдауэлл), находящегося в тюрьме по обвинению в изнасиловании и убийстве. По ходу дела главный герой решает присоединиться к экспериментальной реабилитационной программе, которая оборачивается настоящей шок-терапией. Из-за обильного количества сцен графического насилия фильм Кубрика целое десятилетие не мог добраться до зрителей из Ирландии, Бразилии, Южной Африки и Сингапура. Кроме того, после того как режиссер и его семья получили сразу несколько анонимных угроз от ненавистников «Заводного апельсина», ленту убрали со всех показов в Великобритании.

Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Ад каннибалов (1979)

Один из первых фильмов, снятых в субжанре «найденная пленка», был создан при весьма подозрительных обстоятельствах. По крайней мере, так посчитали сотрудники полиции, предъявившие режиссеру «Ада каннибалов» Руджеро Деодато обвинения в убийстве актеров, принимающих участие в производстве. По версии правоохранителей, Деодато решил действительно убить несколько человек в кадре для пущей «правдоподобности». Впоследствии выяснилось, что все подозрения не имели под собой никаких оснований, однако репутация Деодато уже была серьезно подпорчена. В итоге «Ад каннибалов» запретили в ряде европейских стран, в том числе в родной для режиссера Италии, а также в Норвегии и Финляндии.

Кадр из фильма «Ад каннибалов»

Многие знают о том, что «Изгоняющий» Уильяма Фридкина был основан на реальной истории экзорцизма молодой женщины. Однако мало кто слышал о том, что фильм, успевший стать нетленной классикой жанра хоррор, вызвал множество возмущений со стороны ортодоксальных католиков. Впрочем, Голливуду этот скандал пошел лишь на руку — «Изгоняющий дьявола» стал настоящим хитом американского проката. Однако более консервативные страны в лице, например, Великобритании прокатное удостоверение картине не дали. Примечательно, что «Изгоняющий дьявола» по сей день запрещен в Сингапуре и на Филиппинах.

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

В это сложно поверить, но доброе семейное фэнтези Стивена Спилберга в свое время вызвало неоднозначную реакцию у европейских цензоров. В частности, «Инопланетянина» раскритиковали за то, что сюжет изображает взрослых как врагов детей. Напомним, что действие картины разворачивается вокруг мальчика, который пытается спасти своего друга-инопланетянина от агентов американского правительства. В Швеции и Норвегии «Инопланетянин» вышел с рейтингом PG-12 и не был запрещен для просмотра детям младшего школьного возраста. В Финляндии посмотреть на приключения Эллиота могли зрители старше восьми лет. Забавно, что в США картина Спилберга, напротив, продвигалась как исконно детская и была рекомендована к просмотру лицам любого возраста.

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Кадр из фильма «Инопланетянин»

Последний дом слева (1972)

Еще один фильм ужасов — на этот раз от мастера жанра Уэса Крэйвена, знакомого зрителям по «Кошмару на улице Вязов». «Последний дом слева» повествует о двух девочках-подростках, которых похищают и насилуют двое маньяков-психопатов. Лента не получила лицензии Британского совета по классификации фильмов и Большого совета Лондона. Свое решение эксперты объяснили тем, что «не нашли никаких положительных сторон ни в сценарии, ни в развитии характеров персонажей». В результате «Последний дом слева» был выпущен ограниченным тиражом на VHS, а потом и на DVD с вырезанным 31-секундным эпизодом.

Кадр из фильма «Последний дом слева»

Странно увидеть в этом списке сатирическую анимацию о жизни героев выдуманного американского города Спрингфилда. И все же в свое время «Симпсоны в кино» тоже успели наделать шума — лента не получила прокатного удостоверения в Бирме. Как оказалось, на момент выхода фильма правительству Бирмы угрожала группа повстанцев, на флаге которых были изображены желтый и красный цвета. Власти сочли, что «Симпсоны в кино» могут привлечь ненужное внимание к политической ситуации в стране, которая и так находится в не самом стабильном состоянии.