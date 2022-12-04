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Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира

4 декабря 2022 12:00
Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира

Картины, которые по тем или иным причинам получили «красную карточку» в международном прокате.

 

Техасская резня бензопилой (1974)

Первый фильм из культовой хоррор-франшизы Тоуба Хупера в наше время может показаться детской страшилкой. Однако в в середине 70-х годов сюжет о психопатическом маньяке, преследующем подростков в заброшенном городе, выглядел как минимум противоречивым. В первую очередь цензоров, конечно, смущал повышенный уровень жестокости, реалистичность насилия на экране и пугающее обилие бутафорской крови. В итоге «Техасской резне бензопилой» отказали в прокатном удостоверении в Великобритании и Австралии. Кроме того, фильм получил «бан» от Германии, Норвегии, Сингапура, Исландии, Швеции и Ирландии, но впоследствии все-таки был разрешен к показу.

Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»

Заводной апельсин (1971)

Одна из самых известных работ гениального Стэнли Кубрика также оказалась весьма скандальной. Действие фильма разворачивается вокруг подростка по имени Алекс (Малкольм Макдауэлл), находящегося в тюрьме по обвинению в изнасиловании и убийстве. По ходу дела главный герой решает присоединиться к экспериментальной реабилитационной программе, которая оборачивается настоящей шок-терапией. Из-за обильного количества сцен графического насилия фильм Кубрика целое десятилетие не мог добраться до зрителей из Ирландии, Бразилии, Южной Африки и Сингапура. Кроме того, после того как режиссер и его семья получили сразу несколько анонимных угроз от ненавистников «Заводного апельсина», ленту убрали со всех показов в Великобритании.

Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Ад каннибалов (1979)

Один из первых фильмов, снятых в субжанре «найденная пленка», был создан при весьма подозрительных обстоятельствах. По крайней мере, так посчитали сотрудники полиции, предъявившие режиссеру «Ада каннибалов» Руджеро Деодато обвинения в убийстве актеров, принимающих участие в производстве. По версии правоохранителей, Деодато решил действительно убить несколько человек в кадре для пущей «правдоподобности». Впоследствии выяснилось, что все подозрения не имели под собой никаких оснований, однако репутация Деодато уже была серьезно подпорчена. В итоге «Ад каннибалов» запретили в ряде европейских стран, в том числе в родной для режиссера Италии, а также в Норвегии и Финляндии.

Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Ад каннибалов»

Изгоняющий дьявола (1973)

Многие знают о том, что «Изгоняющий» Уильяма Фридкина был основан на реальной истории экзорцизма молодой женщины. Однако мало кто слышал о том, что фильм, успевший стать нетленной классикой жанра хоррор, вызвал множество возмущений со стороны ортодоксальных католиков. Впрочем, Голливуду этот скандал пошел лишь на руку — «Изгоняющий дьявола» стал настоящим хитом американского проката. Однако более консервативные страны в лице, например, Великобритании прокатное удостоверение картине не дали. Примечательно, что «Изгоняющий дьявола» по сей день запрещен в Сингапуре и на Филиппинах.

Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Инопланетянин (1982)

В это сложно поверить, но доброе семейное фэнтези Стивена Спилберга в свое время вызвало неоднозначную реакцию у европейских цензоров. В частности, «Инопланетянина» раскритиковали за то, что сюжет изображает взрослых как врагов детей. Напомним, что действие картины разворачивается вокруг мальчика, который пытается спасти своего друга-инопланетянина от агентов американского правительства. В Швеции и Норвегии «Инопланетянин» вышел с рейтингом PG-12 и не был запрещен для просмотра детям младшего школьного возраста. В Финляндии посмотреть на приключения Эллиота могли зрители старше восьми лет. Забавно, что в США картина Спилберга, напротив, продвигалась как исконно детская и была рекомендована к просмотру лицам любого возраста.

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Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Инопланетянин»

Последний дом слева (1972)

Еще один фильм ужасов — на этот раз от мастера жанра Уэса Крэйвена, знакомого зрителям по «Кошмару на улице Вязов». «Последний дом слева» повествует о двух девочках-подростках, которых похищают и насилуют двое маньяков-психопатов. Лента не получила лицензии Британского совета по классификации фильмов и Большого совета Лондона. Свое решение эксперты объяснили тем, что «не нашли никаких положительных сторон ни в сценарии, ни в развитии характеров персонажей». В результате «Последний дом слева» был выпущен ограниченным тиражом на VHS, а потом и на DVD с вырезанным 31-секундным эпизодом.

Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Последний дом слева»

Симпсоны в кино (2007)

Странно увидеть в этом списке сатирическую анимацию о жизни героев выдуманного американского города Спрингфилда. И все же в свое время «Симпсоны в кино» тоже успели наделать шума — лента не получила прокатного удостоверения в Бирме. Как оказалось, на момент выхода фильма правительству Бирмы угрожала группа повстанцев, на флаге которых были изображены желтый и красный цвета. Власти сочли, что «Симпсоны в кино» могут привлечь ненужное внимание к политической ситуации в стране, которая и так находится в не самом стабильном состоянии.

Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира
Кадр из фильма «Симпсоны в кино»

Olya Smolina
Olya Smolina
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