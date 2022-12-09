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Киноафиша Новости Люк Уилсон и Энни Мерфи пополнили каст научно-фантастического фильма о любви «Ногти»

Люк Уилсон и Энни Мерфи пополнили каст научно-фантастического фильма о любви «Ногти»

9 декабря 2022 14:41
Люк Уилсон и Энни Мерфи пополнили каст научно-фантастического фильма о любви «Ногти»

Фильм о сотрудниках специального института, помогающего людям находить возлюбленных и образовывать пары.

В актерском составе научно-фантастической мелодрамы «Ногти» (Fingernails), съемки которой уже стартовали, произошло примечательное пополнение. Согласно Deadline, к исполнительскому ансамблю ленты присоединились Люк Уилсон («Семейка Тененбаум») и Энни Мерфи («Шиттс Крик»). Ранее роли в проекте получили Джесси Бакли («Незнакомая дочь»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие») и Риз Ахмед («Звук металла»).

Действие развернется в будущем, где человечество разработало специальный тест, способный выявлять уровень влюбленности. Впоследствии были открыты специальные учреждения, помогающие людям образовывать пары. В центре повествования окажется девушка по имени Анна (Бакли), устраивающаяся в один из данных институтов в качестве ассистента скрытного, но всецело преданного делу инструктора Амира (Ахмед). Уайт в этой истории сыграет Райана, бойфренда Анны; Уилсону досталась партия главы Института любви, а Мерфи отведен образ возлюбленной Амира.

Постановкой картины занимается греческий кинематографист Христос Нику, снявший нашумевшую фестивальную трагикомедию «Яблоки», отправленную от страны на соискание премии «Оскар». Нику написал сценарий фильма вместе с Ставросом Раптисом и Сэмом Штайнером. В числе продюсеров значится Кейт Бланшетт. Производство «Ногтей» курирует студия Apple Original Films.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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