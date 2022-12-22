Джеймс Ганн утверждает, что отныне фильмам DC не грозит «студийное вмешательство»

Новоявленный куратор вселенной DC Джеймс Ганн продолжает активно взаимодействовать с аудиторией, отвечая на животрепещущие вопросы по поводу дальнейшего развития супергеройской франшизы.

В свое время от вмешательства прошлого руководства Warner Bros. с художественной точки зрения сильно пострадали блокбастеры Зака Снайдера и Дэвида Эйра, что стало в дальнейшем поводом для многочисленных дискуссий и обличительных статей. Наиболее яркий пример этого — переработанная Джоссом Уидоном «Лига справедливости», которая кардинально отличается от режиссерской версии Снайдера. Памятуя о печальном опыте, один из поклонников решил напрямую поинтересоваться у Ганна о рисках вмешательства боссов Warner в будущие проекты DC. Ганн подготовил в своей соцсети лаконичный, но исчерпывающий ответ:

«Наше положение отличается от того, что сложилась у Зака и всех остальных. Во главе DC Studios стоим исключительно мы с Питером Сафраном. Единственное вмешательство в проекты DC будет исходить только от нас».

В данный момент Ганн и Сафран разрабатывают многолетний план по дальнейшему развитию киновселенной, а первые официальные анонсы на этот счет должны прозвучать уже в следующем месяце. По поводу будущего можно сейчас точно сказать лишь одно — франшизу ждет тотальная перезагрузка, где не будет места Генри Кавиллу и Дуэйну Джонсону, хотя Черный Адам все-таки может однажды вернуться, но точно не в ближайшее время.