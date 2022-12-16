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Появились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером

16 декабря 2022 13:35
Появились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером

Фильм выйдет на Netflix перед Днем святого Валентина.

Потоковый сервис Netflix представил первые официальные кадры из предстоящего ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером «К тебе или ко мне» (Your Place or Mine). Вместе с центральными звездами на представленных изображениях запечатлен основной актерский состав, в который входят Стив Зан, Тиг Нотаро, Джесси Уильямс, Зои Чао и другие.

Появились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном КутчеромПоявились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном КутчеромПоявились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером

В картине речь пойдет о давних друзьях, проживающих в разных городах. Дебби (Уизерспун) воспитывает сына в Лос-Анджелесе и ее жизнь — сплошная рутина. Питер (Кутчер) же преуспевает в Нью-Йорке. В определенный момент герои решают на неделю поменяться домами. Пока женщина пытается осуществить свою давнюю заветную мечту, ее приятель присматривает за подростком. Благодаря этому главные герои понимают, чего им действительно не хватает, и у них появляются взаимные романтические чувства.

Появились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном КутчеромПоявились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном КутчеромПоявились первые кадры из ромкома «К тебе или ко мне» с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером

Поставила картину по своему сценарию Алин Брош МакКенна («Чокнутая бывшая»), а вот как фильм позиционирует Уизерспун, которая также является исполнительным продюсером:

«К тебе или ко мне» — это своего своеобразное любовное послание всем одиноким мамам. Даже если ваша жизнь не сложилась так, как вы себе ее представляли, всегда есть надежда на счастье и шанс найти истинную любовь».

Цифровой релиз состоится незадолго до Дня святого Валентина — 10 февраля 2023 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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