Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Щелкунчик и волшебная флейта" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости У Джеймса Кэмерона есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

У Джеймса Кэмерона есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

1 декабря 2022 15:29
У Джеймса Кэмерона есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

Для потенциальных сиквелов режиссер планирует найти преемника.

Перерыв между первым и вторым «Аватаром» составил тринадцать лет, но это связано с далеко идущими планами Джеймса Кэмерона — режиссер планировал продолжение саги сразу в четырех частях. Если выходящий через пару недель сиквел и запланированный триквел добьются коммерческого успеха, то дальше процесс пойдет значительно быстрее. Об этом Кэмерон рассказал в недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter:

«Мы в любом случае выпустим третий фильм, потому что он уже снят… И надеюсь, мы сможем рассказать историю полностью, потому что пять картин — лучше, чем четыре, а четыре — лучше, чем три, а три — лучше, чем две».

В случае, если задумку удастся реализовать в полной мере, кинематографист не планирует останавливаться. У него уже есть идеи насчет потенциальной шестой и седьмой частей. Только есть один нюанс — дальше он, скорее всего, передаст бразды правления кому-то другому:

«К тому времени мне стукнет 89 лет. Само собой, мне будет не до «Аватаров». Я ведь не смогу снимать их бесконечно. Все-таки это слишком энергозатратно. Полагаю, что мне придется кого-нибудь обучить, потому что неважно, насколько ты умен как режиссер, в данном случае необходимо быть в теме конкретных производственных тонкостей».

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 16 декабря. Триквел выйдет 20 декабря 2024 года. Релиз четвертой части запланирован на 18 декабря 2026-го, а пятой — на 22 декабря 2028 года.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Читать далее 2 декабря 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Related video