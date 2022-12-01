У Джеймса Кэмерона есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

Перерыв между первым и вторым «Аватаром» составил тринадцать лет, но это связано с далеко идущими планами Джеймса Кэмерона — режиссер планировал продолжение саги сразу в четырех частях. Если выходящий через пару недель сиквел и запланированный триквел добьются коммерческого успеха, то дальше процесс пойдет значительно быстрее. Об этом Кэмерон рассказал в недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter:

«Мы в любом случае выпустим третий фильм, потому что он уже снят… И надеюсь, мы сможем рассказать историю полностью, потому что пять картин — лучше, чем четыре, а четыре — лучше, чем три, а три — лучше, чем две».

В случае, если задумку удастся реализовать в полной мере, кинематографист не планирует останавливаться. У него уже есть идеи насчет потенциальной шестой и седьмой частей. Только есть один нюанс — дальше он, скорее всего, передаст бразды правления кому-то другому:

«К тому времени мне стукнет 89 лет. Само собой, мне будет не до «Аватаров». Я ведь не смогу снимать их бесконечно. Все-таки это слишком энергозатратно. Полагаю, что мне придется кого-нибудь обучить, потому что неважно, насколько ты умен как режиссер, в данном случае необходимо быть в теме конкретных производственных тонкостей».

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 16 декабря. Триквел выйдет 20 декабря 2024 года. Релиз четвертой части запланирован на 18 декабря 2026-го, а пятой — на 22 декабря 2028 года.