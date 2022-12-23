«Союзмультфильм» снова возьмется за перезапуск советской классики

Студия «Союзмультфильм» в обозримом будущем представит зрителям очередную порцию современных перезапусков классических советских мультиков. В начале этого года предполагалось, что тему переосмыслений закроют после новых «Ну, погоди!» и «Умки», с тех пор позиция кинокомпании поменялась. Вот как сложившуюся ситуацию комментирует Юлиана Слащева, председатель совета директоров студии:

«Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях — тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы все-таки думаем о новых версиях».

По словам Слащевой, динамика доходов от знаменитой «золотой коллекции» за последние годы заметно снизилась, а так называемые «обновленные версии» помогают удержаться на плаву. Юрист из межтерриториальной коллегии адвокатов Владимир Энтин смотрит на ситуацию с иного ракурса. В относительно скором времени часть «золотой коллекции» станет общественным достоянием, а перезапуски позволят сохранить права на ленты.

«Ребуты — это новое охраняемое авторским правом произведение, но с участием узнаваемых персонажей из старых произведений», — отметил Энтин.

В данный момент в активном производстве находится пилот потенциального мультсериала про Чебурашку, который будет выполнен в технологии 3D-анимации. Запуск полноценного сезона будет зависеть от ряда факторов, в том числе от коммерческого успеха грядущего полнометражного фильма про персонажа, стартующего в кинотеатрах 1 января. Также в планах находится ряд оригинальных проектов и полнометражный мультфильм «Простоквашино». Всего же у «Союзмультфильма» на разных стадиях разработки сейчас девятнадцать многосерийных проектов и четыре фильма.