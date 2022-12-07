Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство

В сказках нуждаются не только малыши, но и «серьезные взрослые люди», уставшие от одинаковых будней. Кино в жанре фэнтези пробуждает спящее воображение и учит нас видеть что-то чудесное даже в обыденных вещах. В 2022 году на экраны вышло немало замечательных фильмов, способных напомнить зрителям о волшебстве и детских мечтах. Что-нибудь по вкусу найдется для любого возраста!

Это не просто очередная сказка для всей семьи, а настоящая ода родственной любви и вере в чудеса, причем с глубоким психологическим подтекстом. Кто сказал, что для волшебства обязательно нужно проводить какие-то ритуалы и надевать ведьминские шляпы? Настоящее волшебство живет в душе у каждого ребенка, а наша задача – не забыть о нем с годами. Юная Немо теряет отца и вместе со своим плюшевым Свином отправляется за ним в опасную и запутанную Страну снов. Здесь есть и бушующие моря с волшебными жемчужинами, и суровые блюстители закона, и небывалые фантастические пейзажи, и даже затерянный во времени красавчик Джейсон Момоа.

Страна снов

Красивый, романтичный и до странности необычный фильм о дружбе древнего джинна и современной британской ученой. Сказки бывают не только детскими, но, взрослея и меняясь, они вовсе не теряют своего очарования! Лингвистка Алетея отправляется в командировку в Стамбул, где случайно обнаруживает на восточном базаре старинную лампу с удивительным жителем. Вот только женщина не хочет загадывать никаких желаний. Вместо этого она предпочитает расспросить джинна о его прошлом. Такие контрастные и яркие Тильда Суинтон и Идрис Эльба, впечатляющая графика и неповторимая атмосфера – ну как тут не поверить в чудеса?

Три тысячи лет желааний

Долгожданный сиквел комедийного фэнтези 1993 года от Disney. Блистательные Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими вновь предстают в образах очаровательных и забавных, но о-о-очень злых колдуний. Вместе с шестнадцатилетней девочкой Беккой и ее друзьями зрители убедятся в существовании волшебства и спасут исторический городок Салем от уничтожения. Фильм точно поднимет вам настроение и на пару часов вновь перенесет в детство.

Фокус-покус – 2

Золотой век Франции – годы правления Короля-Солнце Людовика XIV. Сияющий Версаль, пышные платья, яркие мундиры… и еще не забытые древние сказания о русалках! Людовик решает изловить одну из обворожительных морских сирен, чтобы отобрать у нее дар бессмертия и править страной вечно. Но в его планы врывается внебрачная дочь – юная и темпераментная Мари-Жозеф, которая не хочет выходить замуж за богача, а хочет спасти русалку и стать музыкантом. Это чувственная, красивая и сказочная история, которая учит не только видеть чудеса вокруг себя, но и создавать их своими руками. В роли короля – неподражаемый Пирс Броснан.

Русалка и дочь короля

Добрая фея оживляет куклу-марионетку по имени Пиноккио… а студия Disney переносит своего давнего мультяшного персонажа в 3D-реальность, чтобы он стал действительно «настоящим мальчиком». Теперь Пиноккио должен слушаться папу и вести добродетельную жизнь, вот только сорванец есть сорванец, даже если он сделан из бревна! Все мы выросли на этой доброй и поучительной сказке, а теперь она обрела долгожданную новую экранизацию. Современное видение сюжета и красивая графика помогут зрителям заново влюбиться в старую добрую сказку Карло Коллоди.

Пиноккио

Фильм только вышел на экраны, а его главного героя уже называют «младшим Гарри Поттером». История действительно приятно напоминает самую знаменитую фэнтезийную киносагу современности в самом ее начале. К тому же в фильме снимается всеми любимая «профессор Макгонагалл» Мэгги Смит. Вот только события перенесены на Север, в страну, где всегда царит рождественская сказка. Очаровательный мальчишка по имени Николас остается без родителей, но он помнит сказки мамы о чудесной эльфийской деревне. Герой решает отправиться туда, чтобы найти семью и свое место в мире. Отличное кино для уютного семейного вечера, которое сможет пробудить ребенка даже во взрослом человеке.

Мальчик по имени Рождество

Еще одна очаровательная предновогодняя премьера, на сей раз норвежского производства. Девочка Марианна встречает на рождественской ярмарке настоящее чудо – ожившую мягкую игрушку. Они с мишкой Тедди сразу становятся друзьями, но вот беда: медведя выигрывает и уносит домой другой человек. Однако Тедди не сдается! Он решает самостоятельно отыскать Марианну. Добрый и волшебный фильм, который учит юных зрителей никогда не отчаиваться и бороться за свою мечту. Впрочем, и взрослый человек сможет искренне порадоваться этой истории и вспомнить о чем-то важном.

Приключения Тедди

Эта историческая полусказка-полубыль рассчитана уже на более взрослую аудиторию. Здесь есть и страстная любовь, перед которой меркнет даже долг, и сибирские волки-оборотни, и славянские князья. Проще всего поверить в сказку, когда она и не сказка вовсе, а часть твоей культуры, твоего наследия. Разве для того наши предки верили в шаманов, обереги и духов-покровителей, чтобы мы раз и навсегда поставили крест на чудесах? «Сердце пармы» – экранизация одноименного романа Алексея Иванова со «скифом» Александром Кузнецовым в главной роли.

Сердце Пармы

Книга призраков

Японский семейный фильм о школьниках, которые находят портал в сказочный мир, существующий параллельно нашему. Там живут привидения, волшебники… а еще – некоторые знакомые героям люди, но в совершенно ином обличье. Поклонникам жанра фэнтези, а также тем, кто хочет вновь поверить в чудеса, фильм точно придется по душе. Увлекательный сказочный сюжет разбавлен восточной мифологией и красивой картинкой. А еще это кино напоминает нам, что не все, что мы видим, – действительно то, чем кажется.

Книга призраков

Еще одна свежая вариация на тему магической академии в духе «Гарри Поттера». Фильм снят по одноименному роману Сомана Чайнани и имеет все шансы на продолжение, ведь книг в серии целых шесть. В центре событий оказываются подруги Софи и Агата, которые чувствуют себя чужими и одинокими в родном городе. Но девочкам улыбается удача: их забирают в загадочную заколдованную школу, где им предстоит множество приключений. Несмотря на довольно привычный современному зрителю сюжет, в фильме есть и довольно свежие и важные идеи. Например, сильнее всякой магии здесь оказывается настоящая дружба – чудо, доступное каждому из нас.