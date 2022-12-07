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Киноафиша Новости Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство

7 декабря 2022 18:00
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство

Ожившие игрушки, вещие сны, русалки и параллельные миры. Зимняя кинотерапия вернет чудеса в вашу жизнь!

В сказках нуждаются не только малыши, но и «серьезные взрослые люди», уставшие от одинаковых будней. Кино в жанре фэнтези пробуждает спящее воображение и учит нас видеть что-то чудесное даже в обыденных вещах. В 2022 году на экраны вышло немало замечательных фильмов, способных напомнить зрителям о волшебстве и детских мечтах. Что-нибудь по вкусу найдется для любого возраста!

Страна снов

Это не просто очередная сказка для всей семьи, а настоящая ода родственной любви и вере в чудеса, причем с глубоким психологическим подтекстом. Кто сказал, что для волшебства обязательно нужно проводить какие-то ритуалы и надевать ведьминские шляпы? Настоящее волшебство живет в душе у каждого ребенка, а наша задача – не забыть о нем с годами. Юная Немо теряет отца и вместе со своим плюшевым Свином отправляется за ним в опасную и запутанную Страну снов. Здесь есть и бушующие моря с волшебными жемчужинами, и суровые блюстители закона, и небывалые фантастические пейзажи, и даже затерянный во времени красавчик Джейсон Момоа.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Страна снов

Три тысячи лет желаний

Красивый, романтичный и до странности необычный фильм о дружбе древнего джинна и современной британской ученой. Сказки бывают не только детскими, но, взрослея и меняясь, они вовсе не теряют своего очарования! Лингвистка Алетея отправляется в командировку в Стамбул, где случайно обнаруживает на восточном базаре старинную лампу с удивительным жителем. Вот только женщина не хочет загадывать никаких желаний. Вместо этого она предпочитает расспросить джинна о его прошлом. Такие контрастные и яркие Тильда Суинтон и Идрис Эльба, впечатляющая графика и неповторимая атмосфера – ну как тут не поверить в чудеса?

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Три тысячи лет желааний

Фокус-покус – 2

Долгожданный сиквел комедийного фэнтези 1993 года от Disney. Блистательные Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими вновь предстают в образах очаровательных и забавных, но о-о-очень злых колдуний. Вместе с шестнадцатилетней девочкой Беккой и ее друзьями зрители убедятся в существовании волшебства и спасут исторический городок Салем от уничтожения. Фильм точно поднимет вам настроение и на пару часов вновь перенесет в детство.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Фокус-покус – 2

Русалка и дочь короля

Золотой век Франции – годы правления Короля-Солнце Людовика XIV. Сияющий Версаль, пышные платья, яркие мундиры… и еще не забытые древние сказания о русалках! Людовик решает изловить одну из обворожительных морских сирен, чтобы отобрать у нее дар бессмертия и править страной вечно. Но в его планы врывается внебрачная дочь – юная и темпераментная Мари-Жозеф, которая не хочет выходить замуж за богача, а хочет спасти русалку и стать музыкантом. Это чувственная, красивая и сказочная история, которая учит не только видеть чудеса вокруг себя, но и создавать их своими руками. В роли короля – неподражаемый Пирс Броснан.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Русалка и дочь короля

Пиноккио

Добрая фея оживляет куклу-марионетку по имени Пиноккио… а студия Disney переносит своего давнего мультяшного персонажа в 3D-реальность, чтобы он стал действительно «настоящим мальчиком». Теперь Пиноккио должен слушаться папу и вести добродетельную жизнь, вот только сорванец есть сорванец, даже если он сделан из бревна! Все мы выросли на этой доброй и поучительной сказке, а теперь она обрела долгожданную новую экранизацию. Современное видение сюжета и красивая графика помогут зрителям заново влюбиться в старую добрую сказку Карло Коллоди.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Пиноккио

Мальчик по имени Рождество

Фильм только вышел на экраны, а его главного героя уже называют «младшим Гарри Поттером». История действительно приятно напоминает самую знаменитую фэнтезийную киносагу современности в самом ее начале. К тому же в фильме снимается всеми любимая «профессор Макгонагалл» Мэгги Смит. Вот только события перенесены на Север, в страну, где всегда царит рождественская сказка. Очаровательный мальчишка по имени Николас остается без родителей, но он помнит сказки мамы о чудесной эльфийской деревне. Герой решает отправиться туда, чтобы найти семью и свое место в мире. Отличное кино для уютного семейного вечера, которое сможет пробудить ребенка даже во взрослом человеке.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Мальчик по имени Рождество

Приключения Тедди

Еще одна очаровательная предновогодняя премьера, на сей раз норвежского производства. Девочка Марианна встречает на рождественской ярмарке настоящее чудо – ожившую мягкую игрушку. Они с мишкой Тедди сразу становятся друзьями, но вот беда: медведя выигрывает и уносит домой другой человек. Однако Тедди не сдается! Он решает самостоятельно отыскать Марианну. Добрый и волшебный фильм, который учит юных зрителей никогда не отчаиваться и бороться за свою мечту. Впрочем, и взрослый человек сможет искренне порадоваться этой истории и вспомнить о чем-то важном.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Приключения Тедди

Сердце Пармы

Эта историческая полусказка-полубыль рассчитана уже на более взрослую аудиторию. Здесь есть и страстная любовь, перед которой меркнет даже долг, и сибирские волки-оборотни, и славянские князья. Проще всего поверить в сказку, когда она и не сказка вовсе, а часть твоей культуры, твоего наследия. Разве для того наши предки верили в шаманов, обереги и духов-покровителей, чтобы мы раз и навсегда поставили крест на чудесах? «Сердце пармы» – экранизация одноименного романа Алексея Иванова со «скифом» Александром Кузнецовым в главной роли.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Сердце Пармы

Книга призраков

Японский семейный фильм о школьниках, которые находят портал в сказочный мир, существующий параллельно нашему. Там живут привидения, волшебники… а еще – некоторые знакомые героям люди, но в совершенно ином обличье. Поклонникам жанра фэнтези, а также тем, кто хочет вновь поверить в чудеса, фильм точно придется по душе. Увлекательный сказочный сюжет разбавлен восточной мифологией и красивой картинкой. А еще это кино напоминает нам, что не все, что мы видим, – действительно то, чем кажется.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Книга призраков

Школа добра и зла

Еще одна свежая вариация на тему магической академии в духе «Гарри Поттера». Фильм снят по одноименному роману Сомана Чайнани и имеет все шансы на продолжение, ведь книг в серии целых шесть. В центре событий оказываются подруги Софи и Агата, которые чувствуют себя чужими и одинокими в родном городе. Но девочкам улыбается удача: их забирают в загадочную заколдованную школу, где им предстоит множество приключений. Несмотря на довольно привычный современному зрителю сюжет, в фильме есть и довольно свежие и важные идеи. Например, сильнее всякой магии здесь оказывается настоящая дружба – чудо, доступное каждому из нас.

Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство
Школа добра и зла

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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