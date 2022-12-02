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Киноафиша Новости Пол Радд встречается с грозным злодеем в новом трейлере «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

Пол Радд встречается с грозным злодеем в новом трейлере «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

2 декабря 2022 03:04
Пол Радд встречается с грозным злодеем в новом трейлере «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

Ролик посвящен теме наследия.

В рамках презентации Marvel Studios на бразильском Comic Con, помимо дебютного трейлера «Стражей Галактики 3», показали также новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Представленное видео в основном состоит из прошлых приключений персонажа и посвящено теме наследия, однако в концовке видео бегло демонстрируют нарезку кадров с несколько расширенными фрагментами из осеннего тизера.

Действие фильма развернется спустя некоторое время после событий «Мстителей: Финал», где в компании героев Земли весельчаку Скотту Лэнгу (Пол Радд) удалось вернуть из небытия исчезнувшую половину населения вселенной. Из-за неосторожности протагонист вместе с повзрослевшей дочкой Кэсси (Кэтрин Ньютон), Хоуп (Эванджелин Лилли), Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) окажутся в ловушке квантовой реальности. Там они повстречают повелевающего временем Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс). От исхода встречи с могущественным суперзлодеем будет завесить не только их благополучное возвращение домой, но и судьба целого мира.

«Квантомания» станет стартовым проектом Пятой фазы киновселенной Marvel. Показанные в этом фильме события будут иметь далеко идущие последствия, так как Канг является центральным антагонистом «Саги мультивселенной». Вместе с упомянутыми в кинокомиксе режиссера Пейтона Рида снялись также Билл Мюррей, Рэндалл Пак, Уильям Джексон Харпер и Кори Столл. Сценарий написал автор «Рика и Морти» Джефф Лавнесс, который в данный момент разрабатывает сюжет «Мстителей: Династия Канга».

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет в мировой прокат 17 февраля 2023 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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