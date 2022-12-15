«Аватар: Путь воды» получил сертификат «свежести» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes

Завтра в мировой прокат выходит долгожданный фильм «Аватар: Путь воды», но в сети уже достаточно отзывов от прессы, которые в подавляющем большинстве носят восторженный характер. Как следствие, главный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes присвоил ленте Джеймса Кэмерона почетный сертификат «свежести» — сейчас рейтинг блокбастера составляет 82% на основе 188 рецензий. Общая ситуация, очевидно, уже вряд ли значительно изменится.

Примечательно, что рейтинг оригинального «Аватара» (2009) имеет на Rotten Tomatoes 82%, но при 333 рецензиях. Есть вероятность, что при поступлении новой волны отзывов оценка «Пути воды» несколько изменится в ту или иную сторону. В своих обзорах критики утверждают, что сюжет сиквела более сложен. Также распространено мнение, что «Путь воды» по всем параметрам превосходит оригинал.

Получив признание критиков, теперь основная задача сиквела показать мощную коммерческую отдачу, но, судя по прогнозам, и с этим никаких проблем возникнуть не должно. Согласно цифрам, которые сейчас приводят аналитики бокс-офиса, за первые дни в прокате «Путь воды» должен заработать не менее $525 млн.