Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года
Дорогие читали Киноафиши, наша редакция от всей души поздравляет вас с наступающим 2023 годом! Мы желаем вам счасливых праздников и побольше хороших фильмов. Искренне надеемся, что вы сейчас вместе с близкими за праздничным столом. А чтобы точно не заскучать, рассказываем, что покажут по федеральным каналам 31 декабря.
Первый. Программа передач на 31 декабря
05:00 Полосатый рейс
06:00 Новости
06:10 Полосатый рейс
06:30 Девушка без адреса
07:55 Варвара-краса, длинная коса
09:15 Золушка
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Золушка
10:50 Девчата
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Девчата
12:40 «Операция «Ы»
14:15 Джентльмены удачи
15:40 Бриллиантовая рука
17:15 Любовь и голуби
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Любовь и голуби
19:15 Ирония судьбы, или C легким паром!
22:22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
Россия 1. Программа передач на 31 декабря
04:45 Доярка из Хацапетовки
06:35 Управдомша
09:45 Карнавальная ночь
11:00 Вести
11:20 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
11:30 Москва слезам не верит
14:00 Служебный роман
16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
18:10 Песни от всей души. Выпуск от 31 декабря
20:00 Вести
20:30 Песни от всей души. Выпуск от 31 декабря
21:30 Иван Васильевич меняет профессию
23:00 Песни от всей души. Выпуск от 31 декабря
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодний голубой огонёк-2023
Матч!. Программа передач на 31 декабря
04:35 Футбол на все времена
05:05 Золотой дубль
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Спорт Тоша
10:35 Магия спорта
13:15 Новости
13:20 Белый снег
15:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
17:40 Новости
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
19:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Трансляция из Катара. Аргентина - Франция
22:55 Год российского спорта
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Голевая феерия Катара!
02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
03:30 Матч! Парад
04:00 Наши в UFC
НТВ-Петербург. Программа передач на 31 декабря
03:55 Ярость. «Ярость», 1-я и 2-я серии
05:30 Улицы разбитых фонарей 16. Снежный человек
06:15 Пёс-6.
08:00 Сегодня
08:20 Пёс-6.
10:00 Сегодня
10:20 Пёс-6.
13:00 Сегодня
13:20 Пёс-6.
16:00 Сегодня
16:15 Пёс-6.
18:35 Новогодний пёс
20:23 Новогодняя Маска + Аватар
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя Маска + Аватар
02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
ТВ-центр. Программа передач на 31 декабря
04:40 Девушка с косой
06:05 Снежный человек
07:45 Невезучие
09:20 Большое кино. Иван Васильевич меняет профессию
09:50 Укротительница тигров
11:30 События
11:45 Президент и его внучка
13:20 Назад в СССР. Советский Новый год
14:05 Михаил Задорнов. Трудно жить легко
14:45 Самая обаятельная и привлекательная
16:05 Ширли-Мырли
18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт
21:20 Вечера на хуторе близ Диканьки
22:00 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина
22:05 Вечера на хуторе близ Диканьки
22:30 Морозко
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 Новый год: Лучшее!
02:05 Свадьба в Малиновке
03:40 Укрощение строптивого
Культура. Программа передач на 31 декабря
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Новогоднее приключение». «Праздник новогодней елки»
07:55 Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)
10:15 Передвижники. Павел Третьяков
10:55 Волшебные мгновения в дикой природе
11:50 Международный фестиваль «Цирк будущего»
13:15 Усатый нянь
14:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
16:15 Марк Захаров. Технология чуда
16:55 Обыкновенное чудо
19:15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21:05 Дуэнья
22:35 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
01:25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 31 декабря
04:50 6 кадров. Сезон 2. 9-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 2. 10-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 2. 11-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 2. 12-я серия
06:00 Снежная королева
07:05 Мультфильмы
07:30 Мультфильмы
07:40 Мультфильмы
07:55 Мисс Новый год
08:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
08:40 Уральские пельмени. Мятое января
09:55 Уральские пельмени
10:55 Уральские пельмени. Оливьеды
12:20 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!
13:40 Уральские пельмени. Страна Гирляндия
15:10 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола
16:40 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
18:10 Уральские пельмени. Заливной огонёк
19:50 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов
21:25 Уральские пельмени. Пир во время зимы
23:00 Уральские пельмени. Визги шампанского
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Уральские пельмени. Визги шампанского
01:25 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола
02:55 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
04:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк
РЕН ТВ. Программа передач на 31 декабря
05:00 Легенды Ретро FM
16:00 Легенды Ретро FM
22:00 Особенности национальной охоты
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 Особенности национальной охоты
00:10 Концерт группы «Ленинград»
01:55 Особенности национальной рыбалки
03:40 Особенности национальной политики
ТНТ. Программа передач на 31 декабря
05:00 Comedy Баттл. 20-я серия
05:45 Открытый микрофон. 15-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
09:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
10:45 Самый Новый год!
12:30 Жуки. Сезон 3. 33-я серия
13:00 Жуки. Сезон 3. 34-я серия
13:30 Жуки. Сезон 3. 35-я серия
14:00 Жуки. Сезон 3. 36-я серия
14:30 Жуки. Сезон 3. 37-я серия
15:00 Жуки. Сезон 3. 38-я серия
15:30 Жуки. Сезон 3. 39-я серия
16:00 Жуки. Сезон 3. 40-я серия
16:30 Жуки. Сезон 3. 41-я серия
17:00 Жуки. Сезон 3. 42-я серия
17:30 Жуки. Сезон 3. 43-я серия
18:00 Жуки. Сезон 3. 44-я серия
18:30 Жуки. Сезон 3. 45-я серия
19:00 Жуки. Сезон 3. 46-я серия
19:30 Жуки. Сезон 3. 47-я серия
20:00 Жуки. Сезон 3. 48-я серия
20:30 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия
21:30 Самоирония судьбы
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 767-я серия
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Комеди Клаб. Сезон 18. 768-я серия
01:05 Самоирония судьбы
02:25 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 575-я серия
03:10 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 576-я серия
04:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 523-я серия
04:40 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 524-я серия
Домашний. Программа передач на 31 декабря
04:25 По делам несовершеннолетних
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
08:55 Пять ужинов
10:25 Домашняя кухня. «Павел Глоба». «Анжелика Агурбаш». «Денис Клявер». «Наталья Бочкарева». «Ирина Забияка». Владимир Долинский». «Борис Грачевский». «Бари Алибасов». «Ева Польна». «Вячеслав Манучаров»
15:55 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии
19:55 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии
03:30 Наш Новый год. Романтические шестидесятые
04:20 Наш Новый год. Душевные семидесятые
Пятый канал. Программа передач на 31 декабря
05:00 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция
05:35 Великолепная пятёрка-2. Право на защиту
06:15 Двенадцать месяцев. 1-я серия
07:20 Двенадцать месяцев. 2-я серия
08:40 Временно недоступен. 1-я серия
09:45 Временно недоступен. 2-я серия
10:55 Временно недоступен. 3-я серия
12:05 Временно недоступен. 4-я серия
13:15 Временно недоступен. 5-я серия
14:20 Временно недоступен. 6-я серия
15:35 Временно недоступен. 7-я серия
16:35 Временно недоступен. 8-я серия
17:35 Каникулы строгого режима
18:40 Каникулы строгого режима
19:45 Каникулы строгого режима
20:30 Три орешка для Золушки
21:55 Моя родная Ирония судьбы
22:55 Праздничный концерт группы «Любэ»
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
00:05 Праздничный концерт группы «Любэ»
02:55 Супердискотека 90-х. Радио рекорд