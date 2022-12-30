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Киноафиша Новости Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года

Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года

30 декабря 2022 16:00
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года

Дорогие читали Киноафиши, наша редакция от всей души поздравляет вас с наступающим 2023 годом! Мы желаем вам счасливых праздников и побольше хороших фильмов. Искренне надеемся, что вы сейчас вместе с близкими за праздничным столом. А чтобы точно не заскучать, рассказываем, что покажут по федеральным каналам 31 декабря.

Первый. Программа передач на 31 декабря

05:00 Полосатый рейс

06:00 Новости

06:10 Полосатый рейс

06:30 Девушка без адреса

07:55 Варвара-краса, длинная коса

09:15 Золушка

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Золушка

10:50 Девчата

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Девчата

12:40 «Операция «Ы»

14:15 Джентльмены удачи

15:40 Бриллиантовая рука

17:15 Любовь и голуби

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:15 Любовь и голуби

19:15 Ирония судьбы, или C легким паром!

22:22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя

Россия 1. Программа передач на 31 декабря

04:45 Доярка из Хацапетовки

06:35 Управдомша

09:45 Карнавальная ночь

11:00 Вести

11:20 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

11:30 Москва слезам не верит

14:00 Служебный роман

16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

18:10 Песни от всей души. Выпуск от 31 декабря

20:00 Вести

20:30 Песни от всей души. Выпуск от 31 декабря

21:30 Иван Васильевич меняет профессию

23:00 Песни от всей души. Выпуск от 31 декабря

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодний голубой огонёк-2023

Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года
Иван Васильевич меняет профессию

Матч!. Программа передач на 31 декабря

04:35 Футбол на все времена

05:05 Золотой дубль

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Спорт Тоша

10:35 Магия спорта

13:15 Новости

13:20 Белый снег

15:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии

17:40 Новости

17:45 Все на Матч! Новогодний эфир

19:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Трансляция из Катара. Аргентина - Франция

22:55 Год российского спорта

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 Голевая феерия Катара!

02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»

03:30 Матч! Парад

04:00 Наши в UFC

НТВ-Петербург. Программа передач на 31 декабря

03:55 Ярость. «Ярость», 1-я и 2-я серии

05:30 Улицы разбитых фонарей 16. Снежный человек

06:15 Пёс-6.

08:00 Сегодня

08:20 Пёс-6.

10:00 Сегодня

10:20 Пёс-6.

13:00 Сегодня

13:20 Пёс-6.

16:00 Сегодня

16:15 Пёс-6.

18:35 Новогодний пёс

20:23 Новогодняя Маска + Аватар

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодняя Маска + Аватар

02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний

ТВ-центр. Программа передач на 31 декабря

04:40 Девушка с косой

06:05 Снежный человек

07:45 Невезучие

09:20 Большое кино. Иван Васильевич меняет профессию

09:50 Укротительница тигров

11:30 События

11:45 Президент и его внучка

13:20 Назад в СССР. Советский Новый год

14:05 Михаил Задорнов. Трудно жить легко

14:45 Самая обаятельная и привлекательная

16:05 Ширли-Мырли

18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт

21:20 Вечера на хуторе близ Диканьки

22:00 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина

22:05 Вечера на хуторе близ Диканьки

22:30 Морозко

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:00 Новый год: Лучшее!

02:05 Свадьба в Малиновке

03:40 Укрощение строптивого

Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года
Морозко

Культура. Программа передач на 31 декабря

03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Новогоднее приключение». «Праздник новогодней елки»

07:55 Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)

10:15 Передвижники. Павел Третьяков

10:55 Волшебные мгновения в дикой природе

11:50 Международный фестиваль «Цирк будущего»

13:15 Усатый нянь

14:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

16:15 Марк Захаров. Технология чуда

16:55 Обыкновенное чудо

19:15 Новогодний вечер с Юрием Башметом

21:05 Дуэнья

22:35 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:00 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт

01:25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 31 декабря

04:50 6 кадров. Сезон 2. 9-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 2. 10-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 2. 11-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 2. 12-я серия

06:00 Снежная королева

07:05 Мультфильмы

07:30 Мультфильмы

07:40 Мультфильмы

07:55 Мисс Новый год

08:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»

08:40 Уральские пельмени. Мятое января

09:55 Уральские пельмени

10:55 Уральские пельмени. Оливьеды

12:20 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!

13:40 Уральские пельмени. Страна Гирляндия

15:10 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола

16:40 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином

18:10 Уральские пельмени. Заливной огонёк

19:50 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов

21:25 Уральские пельмени. Пир во время зимы

23:00 Уральские пельмени. Визги шампанского

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 Уральские пельмени. Визги шампанского

01:25 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола

02:55 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином

04:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк

Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года
Уральские пельмени

РЕН ТВ. Программа передач на 31 декабря

05:00 Легенды Ретро FM

16:00 Легенды Ретро FM

22:00 Особенности национальной охоты

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:00 Особенности национальной охоты

00:10 Концерт группы «Ленинград»

01:55 Особенности национальной рыбалки

03:40 Особенности национальной политики

ТНТ. Программа передач на 31 декабря

05:00 Comedy Баттл. 20-я серия

05:45 Открытый микрофон. 15-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

09:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

10:45 Самый Новый год!

12:30 Жуки. Сезон 3. 33-я серия

13:00 Жуки. Сезон 3. 34-я серия

13:30 Жуки. Сезон 3. 35-я серия

14:00 Жуки. Сезон 3. 36-я серия

14:30 Жуки. Сезон 3. 37-я серия

15:00 Жуки. Сезон 3. 38-я серия

15:30 Жуки. Сезон 3. 39-я серия

16:00 Жуки. Сезон 3. 40-я серия

16:30 Жуки. Сезон 3. 41-я серия

17:00 Жуки. Сезон 3. 42-я серия

17:30 Жуки. Сезон 3. 43-я серия

18:00 Жуки. Сезон 3. 44-я серия

18:30 Жуки. Сезон 3. 45-я серия

19:00 Жуки. Сезон 3. 46-я серия

19:30 Жуки. Сезон 3. 47-я серия

20:00 Жуки. Сезон 3. 48-я серия

20:30 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия

21:30 Самоирония судьбы

23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 767-я серия

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 Комеди Клаб. Сезон 18. 768-я серия

01:05 Самоирония судьбы

02:25 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 575-я серия

03:10 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 576-я серия

04:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 523-я серия

04:40 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 524-я серия

Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

Домашний. Программа передач на 31 декабря

04:25 По делам несовершеннолетних

06:05 6 кадров

06:30 6 кадров

08:55 Пять ужинов

10:25 Домашняя кухня. «Павел Глоба». «Анжелика Агурбаш». «Денис Клявер». «Наталья Бочкарева». «Ирина Забияка». Владимир Долинский». «Борис Грачевский». «Бари Алибасов». «Ева Польна». «Вячеслав Манучаров»

15:55 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии

19:55 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии

03:30 Наш Новый год. Романтические шестидесятые

04:20 Наш Новый год. Душевные семидесятые

Пятый канал. Программа передач на 31 декабря

05:00 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция

05:35 Великолепная пятёрка-2. Право на защиту

06:15 Двенадцать месяцев. 1-я серия

07:20 Двенадцать месяцев. 2-я серия

08:40 Временно недоступен. 1-я серия

09:45 Временно недоступен. 2-я серия

10:55 Временно недоступен. 3-я серия

12:05 Временно недоступен. 4-я серия

13:15 Временно недоступен. 5-я серия

14:20 Временно недоступен. 6-я серия

15:35 Временно недоступен. 7-я серия

16:35 Временно недоступен. 8-я серия

17:35 Каникулы строгого режима

18:40 Каникулы строгого режима

19:45 Каникулы строгого режима

20:30 Три орешка для Золушки

21:55 Моя родная Ирония судьбы

22:55 Праздничный концерт группы «Любэ»

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина

00:05 Праздничный концерт группы «Любэ»

02:55 Супердискотека 90-х. Радио рекорд

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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