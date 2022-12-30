Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года

Дорогие читали Киноафиши, наша редакция от всей души поздравляет вас с наступающим 2023 годом! Мы желаем вам счасливых праздников и побольше хороших фильмов. Искренне надеемся, что вы сейчас вместе с близкими за праздничным столом. А чтобы точно не заскучать, рассказываем, что покажут по федеральным каналам 31 декабря.