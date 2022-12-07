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Киноафиша Новости Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры

Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры

7 декабря 2022 16:50
Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры

В новых сериях героиня Лили Коллинз окажется в центре любовного треугольника.

Потоковый сервис Netflix продолжает напоминать о скорой премьере третьего сезона хитовой комедийной мелодрамы «Эмили в Париже». На этот раз стриминг представил комплект постеров, с ведущими персонажами. Наряду с Лили Коллинз отдельные плакаты получили ее новоявленный экранный ухажер в исполнении Люсьена Лависконта, а также Лукас Браво и другие.

Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постерыСкоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постерыСкоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры

В новых сериях уже прошедшая культурную акклиматизацию американка Эмили Купер (Коллинз) продолжит ловко варьировать между своей рабочей деятельностью в Париже, прерываясь на кофе с круассаном и любовные приключения. Насыщенная личная жизнь героини станет основной темой сезона, потому что в перерывах на новые профессиональные вызовы в столице моды она будет решать кто ей ближе — бывший бойфренд Габриэль (Браво) или же британский кавалер Алфи (Лависконт). Но это далеко не все, что приключится с Эмили.

Скоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постерыСкоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постерыСкоро третий сезон: герои третьего сезона «Эмили в Париже» получили персональные постеры

В качестве шоураннера и исполнительного продюсера сериала по-прежнему выступает Даррен Стар («Секс в большом городе»). Шоу уже заранее продлили на четвертый сезон. Третий же выходит на Netflix ровно через две недели — 21 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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