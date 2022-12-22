К выходу готовится вестерн «Рука мертвеца» с Джеком Килмером и Стивеном Дорффом

Джек Килмер («Пало-Альто»), сын Вэла Килмера, в этом году снялся в остросюжетном вестерне о мести «Рука мертвеца» (Dead Man's Hand), работа над которым проходила в режиме секретности. Картина уже находится на этапе постпроизводства, а недавно правами на нее заручилась студия Lionsgate. Вместе с 27-летним актером в ленте задействованы Стивен Дорфф («Настоящий детектив») и Коул Хаузер («Йеллоустоун»).

В центре сюжета окажется молодой стрелок Рино (Килмер), решивший оставить в прошлом свои шестизарядные револьверы после женитьбы на любимой девушке. Но на Диком Западе всегда нужно быть в режиме боевой готовности, потому что опасность подстерегает на каждом шагу. Так и происходит. Во время медового месяца на Рино его возлюбленную нападают бандиты, с которыми протагонист успешно расправляется, однако это запускает цепь непредвиденных событий.

Обороняясь, Рино убивает брата влиятельного мэра Кларенса Бишопа (Дорфф), из-за чего последний наполняется решимостью осуществить акт кровавого возмездия. Охваченный жаждой мщения мэр нападает на молодого ковбоя в самый неожиданный момент. В результате засады невесту Рино берут в плен, а сам он оказывается на грани смерти. Дальше главный герой заручается поддержкой маршала Роя Маккатчена (Хаузер) и вместе с ним отправляется на бойню, чтобы воздать должное негодяю и его коварным приспешникам.

В основу ленты лег графический роман Кевина и Мэтью Майноров, а за сценарий, режиссуру и продюсирование отвечает Брайан Скиба («По следу хакера», «Гнилохвост»). Предполагается, что релиз состоится в 2023 году.