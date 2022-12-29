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В прокат выходит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5»

29 декабря 2022 16:07
В прокат выходит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5»

Главным героям предстоит столкнуться с «эффектом бабочки».

Сегодня в российском прокате состоялась премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5» — новой главы анимационной франшизы от студии «Мельница».

За прошедшие годы Иван и Василиса преодолели множество невероятных преград и, казалось бы, все суровые испытания судьбы уже позади, однако пару ждет новое приключение. Они подвергаются воздействию пресловутого «эффекта бабочки», причем в буквальном и переносном смыслах этого выражения. Из-за взмаха крыла волшебного насекомого и очень необдуманного желания Ваня улетает в прошлое, а по возвращении никто в Тридевятом царстве не помнит, кто он такой, включая и его возлюбленную. Чтобы вернуть все на круги своя, персонажу снова придется расположить к себе Василису, ведь любимую могут выдать замуж за некого усача-солдафона. В этом деле Ивану будет помогать Серый Волк.

Режиссурой сатирической сказки занимался многоопытный Константин Феоктистов («Три богатыря и Конь на троне», «Конь Юлий и большие скачки», «Иван Царевич и Серый Волк 4»). Сценарий написали авторы многочисленных проектов «Мельницы» Александра Шоха и Александр Боярский, который также подарил свой голос Волку. Ивана и Василису озвучили Никита Ефремов и Татьяна Бунина, а в остальной исполнительский ансамбль вошли Михаил Боярский и Максим Сергеев.

Фото: CTB Film Company
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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