Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» совершенно не понравился рядовым зрителям

Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» утопает в шквале негативных отзывов. Следом за разгромом от профессиональных кинокритиков свой неутешительный для создателей вердикт вынесли и рядовые зрители. Обычная аудитория отнеслась к четырехсерийному приквелу саги о Геральте из Ривии с еще большим пренебрежением, чем журналисты.

На сайте Rotten Tomatoes зрительский рейтинг фэнтези сейчас составляет всего 9%, тогда как рейтинг критиков — 35%. На другом агрегаторе кинорецензий Metacritic ситуация еще хуже: — 0,7 от зрителей и 47 баллов от журналистов. Такая же картина наблюдается и в России — на «Кинопоиске» сериал имеет оценку 3,4 на основе 995 голосов. На сайте IMDb — 3,7. Массовый негатив затрагивает практически все: от сюжета и картонных персонажей до визуальных эффектов и актерской игры. Особенно негодуют по поводу шоу фанаты книг Анджея Сапковского.

Действие разворачивается за 1200 лет до событий оригинального приключенческого фэнтези с Генри Кавиллом, а в центре повествования — магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер, и группа отважных изгоев, отправившихся на великую миссию, чтобы остановить империю угнетателей.

Премьера «Ведьмака: Происхождение» состоялась на Netflix вчера, 25 декабря.