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Киноафиша Новости Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто

Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто

20 декабря 2022 15:20
Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто

Студия BBC также показала совместную фотографию актера со своей экранной напарницей Милли Гибсон.

Студия BBC опубликовала первые фото Шути Гатвы в образе пятнадцатого Доктора Кто.

На первом снимке главный герой культового научно-фантастического шоу предстает перед нами в привычном для Доктора Кто костюме, состоящем из коричневого клетчатого пальто и брюк, коричневых туфель и оранжевой футболки. Он стоит на фоне заката, небрежно засунув руки в карманы, от чего создается впечатление, будто Доктор уже готов вступить в бой с любыми злодеями, встречи с которыми ожидают его в будущем. Ранее актер заявил, что более всего хотел бы увидеть, как его герой сойдется в схватке с Плачущими ангелами и Зверем:

«Плачущие ангелы» — это классика «Доктора Кто», они действительно очень устрашающие. Также я бы с удовольствием сразился со Зверем, потому что он является воплощением зла, реальным дьяволом. Я не думаю, что во всем шоу можно найти кого-то более злого, чем он».

Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто

Также опубликовано фото, на котором Гатва стоит у ТАРДИС со своей новой коллегой Милли Гибсон, которая сыграет напарницу Доктора Руби Сандей. Судя по их счастливым расслабленным лицам, они очень рады возможности поработать друг с другом. Ранее Гатва уже похвалил Гибсон в письменном заявлении:

«Милли просто потрясающий компаньон. Она полна таланта, силы, у нее дерзкий и острый, как бритва, характер. С того момента, как команда впервые увидела ее, она приковала наше внимание своей искрометностью и невероятными способностями».

Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто

Гибсон также выразила свое восхищение Гатвой, когда компания BBC официально объявила о том, что она получила роль Руби:

«Это подарок судьбы и настоящая сбывшаяся мечта. Меня очень радует то, что мне предстоит работать с великолепным Шути Гатвой».

Новые серии «Доктора Кто» с Гатвой и Гибсон в главных ролях выйдут на экраны в новогодний праздничный период 2023 года.

Фото: BBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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