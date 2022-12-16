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Киноафиша Новости Скульптор Мишель Уильямс переживает непростые времена в трейлере фильма «Появление»

Скульптор Мишель Уильямс переживает непростые времена в трейлере фильма «Появление»

16 декабря 2022 12:04
Скульптор Мишель Уильямс переживает непростые времена в трейлере фильма «Появление»

Лента о муках творчества стала новым проектом создательницы «Первой коровы».

Киностудия A24 представила дебютный трейлер многообещающей комедийной драмы «Появление», главную роль в которой сыграла четырехкратная номинантка на премию «Оскар» Мишель Уильямс.

В центре сюжета окажется женщина-скульптор из Портленда по имени Лиззи (Уильямс), готовящаяся к скорому открытию персональной выставки. Данное событие должно стать оворотным моментом в карьере героини, но в преддверии потенциального триумфа, жизнь Лиззи превращается в настоящий хаос. Все это заставляет ее еще глубже погрузиться в творческую деятельность и приводит к неожиданным открытиям.

За режиссуру отвечает создательница нашумевшей фестивальной ленты «Первая корова» Келли Райхардт. В рамках проекта она вновь объединилась со сценаристом упомянутой картины Джонатаном Рэймондом. В остальной актерский состав вошли Хонг Чау («Кит»), Андре Бенджамин («Белый шум»), Марианн Планкетт («Плохой доктор»), Джон Магаро («Множественные святые Ньюарка»), Джеймс ЛеГрос («Берег москитов»), Джадд Херш («Фабельманы») и Аманда Пламмер («Криминальное чтиво»).

Мировая премьера фильма прошла в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, а широкий релиз запланирован на весну следующего года. Конкретную дату будет анонсирована позже.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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