«Кинопоиск» представил финальный трейлер фильма «Гром: Трудное детство»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» напоминает о скором релизе кинокомикса «Гром: Трудное детство», который станет приквелом прошлогоднего блокбастера с Тихоном Жизневским «Майор Гром: Чумной Доктор». В преддверии скорого релиза видеосервис выпустил финальный трейлер картины, которая станет доступна на стриминге 1 января 2023 года.

Действие восьмидесятиминутной ленты развернется за два десятилетия до событий, показанных в «Чумном Докторе», а в центре повествования окажется отец заглавного персонажа. По сюжету, пробивной оперативник Константин Гром (Сергей Марин) будет охотиться за таинственным криминальными боссом по прозвищу Анубис. Поможет ему в этом деле его друг и будущий начальник петербургской полиции Федор Прокопенко (Алексей Ведерников). Параллельно юный сын законника Игорь (Кай Гетц) вместе с приятелем Игнатом (Владимир Яганов) в попытке заработать немного денег ввяжется в сомнительную авантюру.

В актерском составе также задействованы Ирина Розанова, Даниил Воробьев, Алексей Тахаров, Антон Адасинский, Игорь Усачев, Александр Гаранин и Даниил Молчанов. Снял «Трудное детство» режиссер оригинального фильма Олег Трофим, а сценарий написали Артем Габрелянов, Екатерина Краснер («Магия превыше всего») и новичок Евгений Федотов.