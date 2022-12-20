Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени

Казалось бы, советская эпоха давно осталась позади, но современные кинематографисты снова и снова находят причины вернуться к безвозвратно ушедшему прошлому, чтобы попытаться найти там ответы на вечные вопросы. Предлагаем и вам поддаться ностальгии, запустив на экране один из сериалов нашей подборки.

1961 год, СССР. За нелегальную торговлю западными товарами здесь не отправляют за решетку, а расстреливают. И все же многие рискуют и выходят на улицы, чтобы перепродать втридорога заветные левайсы или туфли редкого европейского образца. Явление получило название «фарцовка» и стало одним из самых выгодных способов быстро заработать неплохие деньги. История, которая лежит в основе фильма, частично основана на реальных событиях, происходящих в Советском Союзе начала 1960-х, однако основная сюжетная линия является полностью вымышленной. Главный герой сериала, Андрей, приезжает в родной городок из Москвы — долгое время он упорно трудился на благо государства, а теперь вернулся, чтобы наконец потратить накопленные деньги на свадьбу и открыть новую главу жизни. Но столкновение с друзьями детства неожиданно меняет планы Андрея — у них неприятности, а добрая душа героя не может оставить близких без поддержки.

Ведущий документального проекта Сергей Медведев проводит зрителя по запутанным лабиринтам советского прошлого, рассказывая о том, как обстояли дела народа не в декларациях и лозунгах, а в реальной жизни. «Назад в СССР» — это трехсерийный документальный фильм о Советском Союзе — об экономических, бытовых и культурных обстоятельствах, окружающих жителей этой эпохи. Герои сериала — известные в стране люди. В интервью они вспоминают, какими были будни советских граждан, рассказывают о службе в армии, о друзьях однополчанах, армейских буднях, возвращении домой и о том, какой же все-таки была жизнь в СССР. Жизнь, в эпоху всеобщего дефицита.

Начало 1960-х. Оператор Хрусталев и его друг сценарист Паршин уже долгое время не могут найти работу в своей профессиональной области. Однажды, после трехдневного запоя, Паршин выпадает из окна, но органы власти отрицают самоубийство и подозревают, что Хрусталев по каким-то причинам «помог» другу свести счеты с жизнью. В квартире погибшего остается потенциально успешный сценарий под названием «Осколки». Вскоре становится ясно, что текст вызывает интерес сразу у нескольких кинематографистов. Ностальгический сериал Валерия Тодоровского возвращается в эпоху кино 1960-х годов. Судьбы вымышленных героев тесно переплетаются с историческими личностями — например, в эпизодах появляются молодые версии Сергея Бондарчука и Олега Ефремова. Роль первого исполнил Сергей Бондарчук младший, а второго — Никита Ефремов.

1970-е, Москва. Туристический фасад одной из самых известных гостиниц страны скрывает в себе множество тайн — только благодаря хитроумным планам сотрудников отеля ни один секрет не выходит за пределы «России». Главная героиня — Ксения Баксакова — когда-то работала учительницей, но сейчас она заместитель главы организационного отдела в гостинице «Россия». В ее руках власть над всем зданием, но сможет ли она избежать столкновений с политическими интригами и шпионскими играми своих гостей? Практически все основные события — вымышленные. Их автором является Дмитрий Миропольский («Улицы разбитых фонарей», «1814»). И все же один из ключевых эпизодов — пожар в гостинице — действительно произошел зимой 1977 года и унес множество жизней.

«Чикатило» рассказывает о неуловимом преступнике, которого долгие годы не могли поймать лучшие детективы страны. Легко ли опознать в скромном и тихом семьянине жестокого серийного убийцу? Каждый день он выходил из дома на работу, а поздно вечером отправлялся в ближайший лес, где с удовольствием убивал очередную жертву —его способы ужасали даже самых опытных следователей. Хладнокровный убийца больше восьми лет водил всех за нос, но однажды ему все же пришлось заплатить за свои злодеяния. Роль маньяка исполнил Дмитрий Нагиев, а в качестве его главного соперника полковника Тимура Кесаева выступил Константин Лавроненко.

1979 год, Армения. Маленькая рыжеволосая бестия Манюня, ее лучшая подруга Наринэ и разбойница Каринэ по прозвищу Армагеддон каждый день проверяют своих родителей на прочность. То задирают мальчишек во дворе, то планируют слежку за «интересными взрослыми», то так громко ругаются, что вся улица в страхе ждет окончания ссоры. «Манюня» — долгожданная экранизация детского бестселлера Наринэ Абгарян. Премьера двух первых эпизодов сериала прошла в рамках внеконкурсной программы «Кинотавр. Сериалы» — престижного сочинского фестиваля российского кино. Первый сезон рассказывает о легендарном знакомстве Манюни и Наринэ, а также о не менее обаятельных родственниках девочек. Во втором сезоне взрослые отправляют хулиганок в местный летний лагерь, который оказывается для них настоящим испытанием!

1982 год, Москва. Руководитель КГБ Юрий Андропов объявляет войну коррупции. Под удар попадает Георгий Петрович Беркутов — глава столичного гастронома. Именно благодаря ему долгие годы советская элита могла получать вкуснейшие деликатесы из заграницы. Но теперь никакие связи и знакомства не могут помочь Беркутову — в КГБ уже начали слежку и сбор компромата. Дело поручено начальнику следственного отдела полковнику Павлу Скачко — и он готов на все, чтобы выполнить указание. Сериал «Дело гастронома №1» стал одним из самых дорогостоящих проектов кинокомпании Star Media. В 2013 году он получил премию «Золотой орел».

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