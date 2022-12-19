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Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер рождественского ромкома «Я верю в Санту»

Netflix выпустил трейлер рождественского ромкома «Я верю в Санту»

19 декабря 2022 17:30
Netflix выпустил трейлер рождественского ромкома «Я верю в Санту»

Фильм о влюбленной паре с полярными взглядами на Рождество.

Стриминговый сервис Netflix продолжает поставлять праздничный контент. На днях медиагигант представил трейлер рождественского ромкома «Я верю в Санту», причем лента уже доступна всем подписчикам смотровой платформы — цифровой релиз состоялся 14 декабря.

В центре сюжета — счастливая влюбленная пара в лице Тома и Лизы, которые уже пять месяцев вместе. У них идеальные отношения, но проблемы начинают всплывать из-за настоящей мелочи. Женщина узнает, что ее избранник буквально одержим ее самым нелюбимым праздником, в свете чего их отношениям приходится пройти серьезную проверку на прочность. Чтобы не огорчать своего партнера, который до сих пор искренне верит в чудеса и Санту, Лиза попытается дать Рождеству второй шанс, но сделать это будет непросто.

Ведущие роли в ленте сыграли Кристина Мур («Шоу 70−х») и Джон Дьюси («Американская домохозяйка»). Дьюси также является автором сценария. В остальной актерский состав вошли Виолет Макгроу, Сачин Бхатт, Латифа Холдер, Мэттью Глэйв, Пэкстон Бут, Брук Диллман, Марк В. Грэй, Тимоти Моллен, Шон Пол Пиччинино и Мисси Пайл. Постановкой картины занимался режиссер Алекс Ранаривело («Рожденный чемпионом», «Американский рестлер: Волшебник»).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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