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Киноафиша Новости Босс Netflix прокомментировал возможность продления «Уэнсдэй» на второй сезон

Босс Netflix прокомментировал возможность продления «Уэнсдэй» на второй сезон

15 декабря 2022 11:50
Босс Netflix прокомментировал возможность продления «Уэнсдэй» на второй сезон

Также он сказал, что сериал стал настоящим культурным феноменом, о природе которого нам лишь предстоит узнать.

Питер Фридлендер, глава отделения сериалов Netflix в США и Канаде, прокомментировал возможность продления мистического детективного сериала «Уэнсдэй». В интервью Variety его спросили о том, ждать ли зрителям второй сезон популярного шоу, на что тот ответил:

«Вы, скорее всего, уже знаете, что я вам скажу — на данный момент мне нечего подтверждать. Могу лишь добавить, что я оптимистично настроен по поводу продолжения «Уэнсдэй».

Затем Фридлендер выразил восхищение тем, как быстро сериал о дочери семейки Аддамс стал настоящим культурным феноменом:

«После премьеры «Уэнсдэй» прошло всего несколько недель. Так что мы все еще лишь наблюдаем зарождение этого культурного феномена, и нам еще многое предстоит о нем узнать. Поразительно, как быстро этому сериалу удалось завоевать такую огромную аудиторию на Netflix. А эти видео в социальных сетях, это же не просто танцы, а множество людей, которые захотели нарядится, накраситься и в целом выглядеть как Уэнсдэй Аддамс. Мне кажется, все это было заложено в нашей культуре, но до выхода шоу никак не могло найти способ выйти на свет. Конечно, во многом эта популярность обоснована великолепной игрой Дженны Ортеги. И роли второго плана исполнили настоящие звезды: Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Кристина Риччи!»

Также босс Netflix похвалил маркетинговую стратегию, выбранную командой для продвижения шоу:

«Маркетинговая стратегия «Уэнсдэй» была просто блестящей: от рекламных щитов с надписью «Посигнальте, если вы мертвы внутри [dead inside]» до сообщений в аэропортах. Реклама была повсюду, и она действительно способствовала тому, что сериал стал хитом».

Ранее стало известно, что «Уэнсдэй» стала третьим проектом Netflix, сумевшем преодолеть планку в 1 млрд часов просмотров. На данный момент шоу занимает третье место в рейтинге самых популярных сериалов сервиса, его опережают лишь «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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