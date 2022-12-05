Возвращение в Бейкон Хиллз: вышел трейлер «Оборотня: Фильм»

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил полноценный трейлер «Оборотня: Фильм», полнометражного продолжения популярного подросткового фэнтезийного сериала «Оборотень».

К своим ролям в картине вернулись Тайлер Пози («Братья и сестры»), Кристал Рид («Эта дурацкая любовь»), Холланд Роден («Анатомия страсти»), Шелли Хенниг («Тайный круг»), Тайлер Хэклин («Супермен и Лоис») и другие. Ранее создатели подтвердили, что в ленте точно не появятся Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Арден Чо («Милые обманщицы»), которые сыграли в оригинальном шоу Стайлза Стилински и Киру Юкимуру соответственно.

По сюжету, спустя много лет после концовки оригинального шоу Скотту Макколлу (Пози) приходится вернуться в Бейкон Хиллз, чтобы столкнуться с некой злой сущностью, которой, судя по трейлеру, удалось взять под свой контроль давно погибшую Эллисон Арджент (Рид). Однако с командой новых союзников, верных старых друзей и вернувшейся возлюбленной у Скотта и его стаи появляется шанс на победу.

Режиссером фильма выступает Рассел Малкэй, один из создателей «Оборотня», а также таких картин, как «Молитвы за Бобби», «Обитель зла 3» и «Против течения». Сценарий ленты написал шоураннер оригинального сериала Джефф Дэвис.

«Оборотень: Фильм» выйдет на Paramount+ 26 января следующего года.