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Киноафиша Новости Вышел трейлер второго сезона криминального сериала «Охотники»

Вышел трейлер второго сезона криминального сериала «Охотники»

9 декабря 2022 12:43
Вышел трейлер второго сезона криминального сериала «Охотники»

Главных героев ожидает встреча с самим Гитлером.

Стрим-сервис Amazon Prime Video продолжает готовить телезрителей к релизу одной из своих главных новинок зимнего сезона — второго сезона «Охотников». Накануне стример представил дебютный тизер финального сезона криминального триллера про отряд истребителей нацистов. В представленном ролике обрисовывают сюжет, намекают на возвращение одного ключевого героя и показывают нового грозного врага главных героев.

Действие шоу разворачивается в конце 1970-х, а в центре истории — обыкновенный парень Джона Хайдельбаум (Логан Лерман), который при помощи многоопытного Мейера Оффермана (Аль Пачино) становится членом секретного отряда, занимающегося чисткой мира от нацистов. Вместе персонажи отслеживают и уничтожают высокопоставленных немецких убийц, многие годы успешно скрывавшихся под ширмой американского правительства в надежде построить Четвертый рейх. В заключительных сериях центральным действующим лицам предстоит узнать больше о прошлом Оффермана, а также встретиться с самим Адольфом Гитлером (Удо Кир), который все это время был жив. Злобный диктатор втайне дергал своих подопечных за ниточки из Южной Америки, а теперь его ждет жесткая расплата.

В остальной каст второго сезона вошли Тиффани Бун, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Сол Рубинек, Кэрол Кейн, Грег Остин, Луис Одзава, Дилан Бейкер и Дженнифер Джейсон Ли. Шоураннером выступает Дэвид Вейл («Сумеречная зона», «Вторжение»), а в качестве исполнительного продюсера задействован Джордан Пил («Нет», «Мы», «Прочь»).

Все эпизоды «Охотников» выйдут на Amazon 13 января 2023 года.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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