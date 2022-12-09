Вышел трейлер второго сезона криминального сериала «Охотники»

Стрим-сервис Amazon Prime Video продолжает готовить телезрителей к релизу одной из своих главных новинок зимнего сезона — второго сезона «Охотников». Накануне стример представил дебютный тизер финального сезона криминального триллера про отряд истребителей нацистов. В представленном ролике обрисовывают сюжет, намекают на возвращение одного ключевого героя и показывают нового грозного врага главных героев.

Действие шоу разворачивается в конце 1970-х, а в центре истории — обыкновенный парень Джона Хайдельбаум (Логан Лерман), который при помощи многоопытного Мейера Оффермана (Аль Пачино) становится членом секретного отряда, занимающегося чисткой мира от нацистов. Вместе персонажи отслеживают и уничтожают высокопоставленных немецких убийц, многие годы успешно скрывавшихся под ширмой американского правительства в надежде построить Четвертый рейх. В заключительных сериях центральным действующим лицам предстоит узнать больше о прошлом Оффермана, а также встретиться с самим Адольфом Гитлером (Удо Кир), который все это время был жив. Злобный диктатор втайне дергал своих подопечных за ниточки из Южной Америки, а теперь его ждет жесткая расплата.

В остальной каст второго сезона вошли Тиффани Бун, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Сол Рубинек, Кэрол Кейн, Грег Остин, Луис Одзава, Дилан Бейкер и Дженнифер Джейсон Ли. Шоураннером выступает Дэвид Вейл («Сумеречная зона», «Вторжение»), а в качестве исполнительного продюсера задействован Джордан Пил («Нет», «Мы», «Прочь»).

Все эпизоды «Охотников» выйдут на Amazon 13 января 2023 года.