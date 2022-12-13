START в забавном видео напомнил содержание первого сезона «Вампиров средней полосы»

Первый эпизод продолжения мистической комедии уже доступен для просмотра.

Сегодня в онлайн-кинотеатре START дебютировал второй сезон мистической трагикомедии «Вампиры средней полосы». Чтобы напомнить о событиях дебютного сезона, видеосервис опубликовал занимательный ролик. В представленном видео в комической форме пересказывают содержание прошлых эпизодов, взяв за основу стиль футбольных комментаторов.

Действие на этот раз развернется жарким летом. Семейка патриарха Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) окажется в центре новых загадочных событий, из-за которых они привлекут к себе ненужное внимание. Персонажам придется противостоять очередной паранормальной угрозе, налаживать отношения с новым хранителем (Дмитрий Лысенков), а также защищать маленькую девочку Милу (Ева Смирнова) — юная героиня оказывается объектом охоты, поскольку стала свидетелем чудовищных убийств. Вернидубович и остальные кровососы вынуждены взять ребенка под свою опеку. Параллельно на другой уровень выйдет сюжетная линия Ольги (Ольга Медынич). Теперь она беременный вампир, поэтому совершенно не понимает, что происходит с ее телом, но и это далеко не все проблемы, с которыми предстоит столкнуться ведущим действующим лицами.

Режиссер второго сезона Дмитрий Грибанов («Два холма») пообещал, что в продолжении увеличится градус юмора, экшена и всего остального:

«В новом сезоне будет больше экшена, драк, замечательных шуток и комичных ситуаций, но самое главное — наши персонажи продолжат существовать в реальности, а не в сказке. Многие фанаты обрадуются появлениям и возвращениям некоторых героев. Круг наших вампиров расширится, а поклонники смогут найти нового любимого либо нелюбимого персонажа».

В актерском составе также задействованы Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Екатерина Ланн, Дмитрий Мальцев, Вита Корниенко, Артем Федотов, Игорь Хрипунов и Павел Харланчук.

Показ восьмисерийного второго сезона будут проходить в стандартном еженедельном формате вплоть до 31 января 2023 года.