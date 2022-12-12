Джеймс Ганн заявил, что Супермен — ключевой персонаж в будущем киновселенной DC

На днях в честь 44-й годовщины с момента премьеры оригинального «Супермена» с Кристофером Ривом нынешний творческий куратор DC Studios Джеймс Ганн опубликовал в своем микроблоге пост, посвященный классической картине Ричарда Доннера. На фоне неоднозначных новостей, связанных с крайне туманными перспективами супергеройской франшизы, на Ганна моментально посыпался шквал вопросов о дальнейшей экранной судьбе Человека из стали.

В недавнем эксклюзиве от портала The Hollywood Reporter говорилось, что, несмотря на многообещающее камео Генри Кавилла в «Черном Адаме», на самом деле будущее персонажа пока не определено. Также в подвешенном состоянии находится и контракт с самим актером. Ганн активен в своих соцсетях, поэтому он решил внести в данную ситуацию некоторую ясность. Во-первых, создатель «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» заявил, что пришелец с Криптона находится для него в максимальном приоритете:

«Разумеется, он вернется. Супермен — один из наших ключевых приоритетов. Если не самый главный».

Дальше Ганн решил опровергнуть нелепые предположения отдельных пользователей о его ненависти к Кавиллу, назвав их «полной ложью». Также Ганн вскользь отметил важность Зеленого Фонаря и заодно прокомментировал сплетни о несостоявшемся возвращении Райана Рейнольдса в закрытой линейке фильмов Зака Снайдера. По его словам, такая идея никогда не поднималась на повестку, и Рейнольдс тем более не планировал ничего подобного.

Предполагается, что Ганн и его коллега Питер Сафран представят главе Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу свой десятилетний план по развитию киновселенной DC в следующем месяце.